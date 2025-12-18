Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sekolah Regina Pacis Jakarta Salurkan Bantuan ke Sumatera Melalui MNC Peduli 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |12:32 WIB
Sekolah Regina Pacis Jakarta Salurkan Bantuan ke Sumatera Melalui MNC Peduli 
Sekolah Regina Pacis Jakarta Salurkan Bantuan ke Sumatera Melalui MNC Peduli. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekolah Katolik Regina Pacis Jakarta kembali berkolaborasi dengan MNC Peduli kepada para korban bencana di Sumatera. Aksi ini dilakukan untuk menunjukkan komitmen siswa dalam menanamkan nilai kepedulian dan empati melalui bantuan yang diberikan kepada korban bencana. 

Sekolah ini menyerahkan bantuan melalui MNC Peduli senilai Rp43.720.000. Bantuan ini dikumpulkan dari para siswa yang menyisihkan rezeki mereka untuk berbagi kepada saudara-saudara korban banjir di Sumatera. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan karakter yang secara konsisten diterapkan oleh sekolah kepada seluruh peserta didik.

Direktur Sekolah Regina Pacis Jakarta Handy Nagaria, menjelaskan kegiatan berbagi tersebut sesuai dengan kurikulum karakter yang menjadi pondasi pendidikan di Regina Pacis. Dalam kurikulum tersebut, terdapat nilai Compassion, Humility, Integrity, Peace, and Servant Leadership yang ditanamkan sejak dini kepada para siswa.

“Salah satu nilai utama yang ingin kami tanamkan kepada murid-murid kami adalah compassion atau empati. Melalui kegiatan ini, kami ingin mereka peka terhadap sesama, khususnya kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam,” ujar Handy saat ditemui di Sekolah Regina Pacis Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Handy juga menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, Sekolah Regina Pacis Jakarta juga rutin mengadakan berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari bantuan bencana hingga pengumpulan buku dalam rangka Hari Nasional Perpustakaan.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
