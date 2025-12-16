Kisah Mahasiswi Cantik Aissya Embun, Wisudawati Polines dengan Predikat Terdisiplin Tak Pernah Bolos Kuliah

JAKARTA – Kisah mahasiswi cantik Aissya Embun yang menjadi wisudawati terdisiplin tak pernah bolos kuliah. Aissya Embun Setyasih berhasil meraih predikat lulusan terdisiplin di antara para wisudawan pada Wisuda ke-52 Politeknik Negeri Semarang (Polines) tahun 2023.

Tak hanya dikenal disiplin, Embun juga mencatatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) nyaris sempurna, yakni 3,98.

Ketua Panitia Pelaksanaan Wisuda ke-52 Polines, Endro Warsito, menjelaskan bahwa dalam prosesi wisuda terdapat dua kategori penghargaan, yaitu lulusan terbaik dan lulusan terdisiplin.

Predikat lulusan terdisiplin diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah ketidakhadiran paling sedikit, tanpa unsur alpa, serta memiliki IPK tertinggi di antara mahasiswa dengan tingkat kehadiran terbaik tersebut.

Pada tahun ini, Aissya Embun Setyasih dinobatkan sebagai lulusan terdisiplin dengan catatan alpa 0, sakit 0, dan izin 0. IPK yang diraihnya pun mencapai angka 3,98.

Mahasiswi lulusan Program Studi D3 Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektronika itu mengaku terkejut sekaligus bangga saat menerima predikat tersebut.