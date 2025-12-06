JAKARTA – Berikut cara mendaftar serta syarat beasiswa LPDP jenjang S2. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menawarkan pendanaan untuk jenjang magister (S2) dan doktor (S3). Untuk program magister, pendanaan diberikan maksimal 24 bulan, sedangkan untuk program doktor maksimal 48 bulan.
Penerima beasiswa akan mendapatkan dana pendidikan yang mencakup biaya kuliah, penelitian, seminar, dan publikasi, serta dana pendukung seperti transportasi, visa, asuransi, biaya hidup, dan tunjangan keluarga (khusus jenjang doktor).
- Kunjungi Laman Resmi
Buka situs resmi LPDP untuk melihat jadwal dan panduan terbaru.
- Pilih Program
Pilih jenis beasiswa yang sesuai: Reguler, Afirmasi, Targeted, dan lainnya.
- Lengkapi Profil
Isi biodata diri, pengalaman, dan data pribadi secara lengkap.
Disarankan menyiapkan draf esai dan study plan di luar sistem (misalnya Google Docs) agar tidak hilang.
- Unggah Dokumen
Unggah seluruh dokumen persyaratan sesuai format dan ukuran yang ditentukan.
- Ikuti Seleksi
Tahapan seleksi meliputi:
(Kurniasih Miftakhul Jannah)