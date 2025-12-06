Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Daftar dan Syarat Beasiswa LPDP S2

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |06:09 WIB
Cara Daftar dan Syarat Beasiswa LPDP S2
Cara Daftar dan Syarat Beasiswa LPDP S2 (Foto: Freepik)
JAKARTA – Berikut cara mendaftar serta syarat beasiswa LPDP jenjang S2. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menawarkan pendanaan untuk jenjang magister (S2) dan doktor (S3). Untuk program magister, pendanaan diberikan maksimal 24 bulan, sedangkan untuk program doktor maksimal 48 bulan.

Penerima beasiswa akan mendapatkan dana pendidikan yang mencakup biaya kuliah, penelitian, seminar, dan publikasi, serta dana pendukung seperti transportasi, visa, asuransi, biaya hidup, dan tunjangan keluarga (khusus jenjang doktor).

Syarat Utama Beasiswa LPDP S2

  • Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Pendidikan: Telah menyelesaikan studi D4/S1.
  • Usia: Maksimal 35 tahun (Reguler) per 31 Desember 2025.
  • Pengecualian diberikan untuk PNS, dosen, atau peserta Program Afirmasi (bisa lebih tua).
  • IPK: Minimal 3.00 untuk program Reguler.
  • Beberapa program, seperti Kewirausahaan, dapat menerima IPK minimal 2.50.
  • Bahasa: Memiliki sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku:
  • IELTS 6.5
  • TOEFL iBT 80
  • PTE 58
  • atau sertifikat bahasa lain sesuai ketentuan negara tujuan.

Dokumen yang Diperlukan (Umum)

  • KTP
  • Ijazah D4/S1 (legalisir) atau SKL
  • Transkrip nilai D4/S1 (legalisir)
  • Sertifikat bahasa asing (asli)
  • Surat rekomendasi (jika diperlukan, bisa dari atasan atau dosen)

Cara Daftar Beasiswa LPDP

- Kunjungi Laman Resmi
Buka situs resmi LPDP untuk melihat jadwal dan panduan terbaru.

- Pilih Program
Pilih jenis beasiswa yang sesuai: Reguler, Afirmasi, Targeted, dan lainnya.

- Lengkapi Profil
Isi biodata diri, pengalaman, dan data pribadi secara lengkap.
Disarankan menyiapkan draf esai dan study plan di luar sistem (misalnya Google Docs) agar tidak hilang.

- Unggah Dokumen
Unggah seluruh dokumen persyaratan sesuai format dan ukuran yang ditentukan.

- Ikuti Seleksi
Tahapan seleksi meliputi:

  • Seleksi administrasi
  • Tes bakat skolastik
  • Penulisan esai
  • Wawancara (bagi yang lolos tahap sebelumnya)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Telusuri berita edukasi lainnya
