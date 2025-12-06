Cara Daftar dan Syarat Beasiswa LPDP S2

JAKARTA – Berikut cara mendaftar serta syarat beasiswa LPDP jenjang S2. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menawarkan pendanaan untuk jenjang magister (S2) dan doktor (S3). Untuk program magister, pendanaan diberikan maksimal 24 bulan, sedangkan untuk program doktor maksimal 48 bulan.

Penerima beasiswa akan mendapatkan dana pendidikan yang mencakup biaya kuliah, penelitian, seminar, dan publikasi, serta dana pendukung seperti transportasi, visa, asuransi, biaya hidup, dan tunjangan keluarga (khusus jenjang doktor).

Syarat Utama Beasiswa LPDP S2

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI).

Pendidikan: Telah menyelesaikan studi D4/S1.

Usia: Maksimal 35 tahun (Reguler) per 31 Desember 2025.

Pengecualian diberikan untuk PNS, dosen, atau peserta Program Afirmasi (bisa lebih tua).

IPK: Minimal 3.00 untuk program Reguler.

Beberapa program, seperti Kewirausahaan, dapat menerima IPK minimal 2.50.

Bahasa: Memiliki sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku:

IELTS 6.5

TOEFL iBT 80

PTE 58

atau sertifikat bahasa lain sesuai ketentuan negara tujuan.

Dokumen yang Diperlukan (Umum)

KTP

Ijazah D4/S1 (legalisir) atau SKL

Transkrip nilai D4/S1 (legalisir)

Sertifikat bahasa asing (asli)

Surat rekomendasi (jika diperlukan, bisa dari atasan atau dosen)

Cara Daftar Beasiswa LPDP

- Kunjungi Laman Resmi

Buka situs resmi LPDP untuk melihat jadwal dan panduan terbaru.

- Pilih Program

Pilih jenis beasiswa yang sesuai: Reguler, Afirmasi, Targeted, dan lainnya.

- Lengkapi Profil

Isi biodata diri, pengalaman, dan data pribadi secara lengkap.

Disarankan menyiapkan draf esai dan study plan di luar sistem (misalnya Google Docs) agar tidak hilang.

- Unggah Dokumen

Unggah seluruh dokumen persyaratan sesuai format dan ukuran yang ditentukan.

- Ikuti Seleksi

Tahapan seleksi meliputi:

Seleksi administrasi

Tes bakat skolastik

Penulisan esai

Wawancara (bagi yang lolos tahap sebelumnya)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)