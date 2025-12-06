JAKARTA – Apa saja kriteria penentu lolos KIP Kuliah 2026? Untuk mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026, calon penerima harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Program ini tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup setiap bulan. Salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan penerima adalah besaran penghasilan orang tua.
Pemerintah menetapkan bahwa bantuan KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan batas maksimal pendapatan tertentu. Hal ini menjadi salah satu indikator utama seleksi penerima manfaat.