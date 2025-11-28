Viral Guru di Pedalaman Papua Ini Dihadiahi Nanas, Daun Singkong hingga Ubi dari Murid Sekelas

Viral Guru di Pedalaman Papua Ini Dihadiahi Nanas, Daun Singkong hingga Ubi dari Murid Sekelas. (Foto: miniiiiii593)

JAKARTA - Potret haru dialami oleh seorang guru di pedalaman Papua. Saat ulang tahun, sang guru mendapatkan hadiah berupa hasil bumi.

Anak-anak tampak satu per satu maju ke depan memberikan sayur dan buah yang telah dibawakan oleh orang tuanya. Hasil bumi itu diberikan kepada sang guru bernama Yasmin.

Ada yang memberikan daun singkong satu ikat, nanas, ubi, dan tiga buah jeruk. Anak-anak itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang guru. Namun, guru bernama Yesmin ini menampik bahwa dirinya lahir di hari tersebut.

"Ibu guru selamat ulang tahun, kita ada bawakan ibu guru buah dan sayuran," ujar murid-murid.

"Ibu guru tidak ulang tahun. Siapa yang bilang?"

"Jadi ini hari apa, Ibu Guru?"

"Hari ini itu Hari Guru Nasional, terima kasih banyak ya."

Demikian petikan percakapan guru dan muridnya.

Netizen pun menilai, hadiah yang diberikan benar-benar tulus. Berikut ini selengkapnya, seperti dikutip dari akun TikTok miniiiiii593, Jumat (28/11/2025).