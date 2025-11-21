Mahasiswa ITB Kembangkan GloVibe, Sarung Tangan Anti-Getaran Berbasis IoT Terinspirasi Keselamatan Pekerja

JAKARTA - Tiga mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) Berangkat dari isu keselamatan kerja di sektor konstruksi, tim ITB merancang GloVibe untuk membantu mengurangi risiko cedera akibat paparan getaran pada tangan pekerja.

Ketiganya adalah Cindy Nathania (Teknik Industri 2022), Farrell A.K. Adhirajasa (Teknik Industri 2022), dan Francesco Manuel Bertrand Sinaga (Teknik Kimia 2022). Ciptaan mereka berhasil meraih Juara 2 lewat inovasi sarung tangan anti-getaran berbasis Internet of Things (IoT) bernama GloVibe.

Sarung tangan ini dibuat menggunakan material peredam Nitrile Butadiene Rubber dan dilengkapi sensor untuk mendeteksi intensitas getaran. Data yang dikumpulkan dikirimkan secara real time ke platform Arduino Cloud dan ditampilkan dalam dashboard yang dapat diakses pengawas keselamatan.

“Inovasi ini kami kembangkan dengan pendekatan ergonomi dan teknologi yang saling melengkapi. Kami ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga memberikan data akurat bagi manajemen keselamatan,” ujar Cindy, seperti dikutip dari laman ITB, Sabtu (22/11/2025).