Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja?

Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja?

JAKARTA – Berikut daftar jurusan yang paling dibutuhkan dalam rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membocorkan rencana rekrutmen pegawai yang akan digelar pada tahun tersebut.

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Jika mengacu pada seleksi CPNS Kemenkeu tahun-tahun sebelumnya, jurusan yang banyak dicari antara lain Akuntansi, Ekonomi, Hukum Administrasi Negara, hingga Ilmu Komputer.

Untuk diketahui, Purbaya menyampaikan bahwa akan ada kesempatan bagi lulusan SMA untuk direkrut sebagai pegawai baru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan berencana merekrut sekitar 300 lulusan SMA dari berbagai daerah di Indonesia, yang nantinya akan ditempatkan langsung di masing-masing wilayah.

“Sudah lihat kan kita petugas di mana-mana. Sebagian karena kurang orang, kita akan rekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti,” kata Purbaya.