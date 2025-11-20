Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |07:42 WIB
Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja?
Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berikut daftar jurusan yang paling dibutuhkan dalam rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membocorkan rencana rekrutmen pegawai yang akan digelar pada tahun tersebut.

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Jika mengacu pada seleksi CPNS Kemenkeu tahun-tahun sebelumnya, jurusan yang banyak dicari antara lain Akuntansi, Ekonomi, Hukum Administrasi Negara, hingga Ilmu Komputer.

Untuk diketahui, Purbaya menyampaikan bahwa akan ada kesempatan bagi lulusan SMA untuk direkrut sebagai pegawai baru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan berencana merekrut sekitar 300 lulusan SMA dari berbagai daerah di Indonesia, yang nantinya akan ditempatkan langsung di masing-masing wilayah.

“Sudah lihat kan kita petugas di mana-mana. Sebagian karena kurang orang, kita akan rekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti,” kata Purbaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
CPNS 2026 CPNS Kemenkeu PNS CPNS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340/cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/65/3115409/cpns-8swS_large.jpeg
Apakah Status PPPK Bisa Berubah Menjadi PNS? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/65/3114648/cpns-J0lc_large.jpg
Apakah 2025 Buka CPNS? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101549/cpns-QPHR_large.jpeg
Pengumuman Kelulusan CPNS 204 Mulai Hari Ini 5 Januari, Cek di Sini
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement