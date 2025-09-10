Peningkatan Literasi Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Tingkat literasi penduduk Indonesia masih minim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, hanya 11,91 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas yang tercatat mengunjungi perpustakaan.

Angka tersebut mencerminkan masih rendahnya tingkat literasi fungsional yang terkait dengan budaya kunjungan perpustakaan di Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan bersama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui penyediaan buku-buku penunjang pendidikan di sarana pendidikan, diharapkan bisa memperluas akses literasi yang memadai sehingga mampu mendorong minat baca khususnya bagi siswa-siswi.

Direktur Keuangan KAI Logistik Riki Jayaprawira Suwarna menekankan bahwa literasi adalah investasi jangka panjang bagi bangsa.

“Investasi terbesar sebuah bangsa adalah pada Sumber Daya Manusianya. Melalui buku, anak-anak belajar berpikir kritis, berimajinasi, dan bereksplorasi,” kata dia, Rabu (10/9/2025).

Pada Hari Literasi Internasional, KAI Logistik mendistribusikan 1.600 buku kepada 8 sekolah. Buku ini diharapkan bisa membangun fondasi generasi emas Indonesia melalui penguatan literasi.

“Komitmen KAI Logistik untuk memperluas akses pengetahuan yang akan menopang lahirnya generasi emas Indonesia. Ini adalah kontribusi kami untuk cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Riki.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)