HOME EDUKASI SEKOLAH

4 Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat yang Mudah Dipahami

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Minggu, 07 September 2025 |07:27 WIB
4 Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat yang Mudah Dipahami
4 Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat yang Mudah Dipahami (Foto: Freepik)
JAKARTA – Pranatacara atau pembawa acara adat dalam tradisi Jawa memiliki peran penting dalam mengatur jalannya suatu acara, mulai dari pernikahan hingga acara resmi lainnya. Penggunaan bahasa Jawa dalam pranatacara tidak hanya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga memberi suasana lebih khidmat dan bermakna.

Namun, menjadi pranatacara tidaklah mudah, terlebih harus menggunakan bahasa Jawa yang sarat makna di setiap kata dan kalimatnya. Berikut 4 contoh teks pranatacara bahasa Jawa yang mudah dipahami dan bisa dijadikan panduan.

1. Contoh Teks Pranatacara Pembukaan Acara
 

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para tamu ingkang kinurmatan. Kula minangka pranatacara badhe ngaturaken pambuka supados acara saged kalampahan kanthi tertib lan lancar."

2. Contoh Teks Pranatacara Pernikahan Jawa

"Para rawuh ingkang kinurmatan, sakmenika kula badhe ngaturaken pambuka upacara manten. Mugi prosesi iki saged lumampah kanthi rahayu, sarta dados pasangan ingkang langgeng, rukun, lan pinaringan berkah."

 

Halaman:
1 2
