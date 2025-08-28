7 Negara dengan Tingkat Literasi Tertinggi di Dunia

JAKARTA - Setiap negara membangun fondasi pendidikan yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Karena dengan dukungan dari pemerintahan dan regulasi, membangun pendidikan yang baik untuk masyarakat bukanlah suatu hal yang tidak mungkin.

Berikut merupakan 7 negara yang memiliki peraturan terbaik untuk pendidikan dan tingkat literasi yang tinggi

1. Norwegia

Norwegia memiliki sistem pendidikan yang komprehensif, adil, serta adil. Hal ini menjadikan Norwegia memiliki tingkat literasi hingga 100% berdasarkan data dari World Population Review. Selain itu Norwegia menerapkan wajib belajar untuk anak usia 6-16 tahun dengan akses pendidikan yang setara bagi semua individu.

2. Finlandia

Negara kedua dengan tingkat literasi mencapai 100% adalah Finlandia. Bahkan angka putus sekolah di sana kurang dari 5% untuk siswa sekolah menengah. Finlandia mengalokasikan sekitar 7% dari PDB untuk pendidikan. Sumbangsih PDB ini termasuk yang tinggi dari 38 negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

3. Azerbaijan

Azerbaijan termasuk juga negara dengan tingkat literasi mencapai 100%. Sebab Azerbaijan memiliki program memberantas buta huruf sejak era Soviet. Selain itu mereka juga melakukan investasi berkelanjutan di bidang pendidikan setelah kemerdekaan.

4. Kazakhstan

Selanjutnya ada Kazakhstan yang memiliki tingkat literasi hingga 100%. Hal ini karena Kazakhstan menerapkan sistem pendidikan wajib yang ditanggung oleh negara, dengan berfokus pada pengembangan pendidikan anak prasekolah dan di pedesaan. Selain itu pengembangan guru dilakukan secara terus menerus dan menyeluruh, serta meningkatkan kurikulum pembelajaran berdasarkan Standar Wajib Negara yang baru dan diselaraskan dengan teknologi modern.