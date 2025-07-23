Dapodik 2026 Kapan Resmi Rilis? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Unduhnya

JAKARTA - Dapodik 2026 kapan resmi rilis? Ini jadwal lengkap dengan cara unduhnya. Pastikan jangan sampai terlewat, sebab ini adalah berita yang menggembirakan untuk semua ahli pendidikan di tanah air!

Aplikasi Dapodik 2026 telah resmi dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui unit pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ini adalah jadwal lengkap bersama dengan beberapa hal penting yang harus Anda ketahui agar proses pemutakhiran data berjalan lancar!

Dapodik 2026 Sudah Tersedia Secara Resmi Mulai 21 Juli 2025

Jangan lagi bingung tentang kapan Dapodik 2026 akan dirilis! Sejak 21 Juli 2025, aplikasi penting ini, yang berfungsi sebagai pusat data pendidikan kami, dapat diunduh dan digunakan. Versi terbaru dibuat khusus untuk pengisian data semester ganjil tahun ajaran 2025/2026. Oleh karena itu, bapak dan ibu operator sekolah harus bersiap untuk "ngebut" mengisi data agar semua lancar sampai akhir.

Batasan Akhir untuk Pemutakhiran Data Sampai Agustus

Ini adalah yang paling penting dan harus dicatat dalam kalender secara menyeluruh. Data untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan data siswa baru harus diperbarui terlebih dahulu. Jangan lupa bahwa setiap pemutakhiran data harus diselesaikan sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Setelah tanggal itu, Anda harus siap untuk menghadapi kesulitan.

Cara Unduh dan Instalasi Dapodik 2026 Sedikit Berbeda

Dapodik versi 2026 berbeda dari versi sebelumnya, yang mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan "patch" atau update otomatis. Versi 2026 ini datang dalam bentuk installer baru, yang berarti Anda tidak dapat langsung menimpa versi sebelumnya. Untuk menghindari kesalahan, berikut adalah langkah-langkah sederhana:

- Uninstall Aplikasi yang Lama: Uninstall Aplikasi Dapodik versi sebelumnya dari komputer Anda adalah langkah pertama. Ya, bersihkan sampai selesai.

- Unduh dari Sumber Resmi: Untuk menjaga keamanan dan keaslian file, pastikan untuk mengunduh dari sumber resmi di dapo.kemendikdasmen.go.id/unduhan.

- Install Versi Baru: Setelah mengunduh berhasil, buka file installer Dapodik 2026 dan ikuti prosedur instalasi biasa.

- Refresh Cache Browser: Ini sangat penting! Setelah instalasi, jangan lupa untuk refresh browser Anda dengan menekan Ctrl+F5 untuk menghilangkan sisa versi lama dari cache.

- Registrasi dan Login: Pastikan proses registrasi berhasil ya! Setelah itu, masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda, lalu pilih semester 2025/2026.

- Cek Versi dan Sinkronisasi: Pastikan tampilan Aplikasi Dapodik menunjukkan versi 2026. Jika sudah, silakan mulai mengimpor data, dan jangan lupa untuk login dengan akun Kepala Sekolah untuk melakukan sinkronisasi secara berkala.