Punya Setumpuk Jadwal, Ini Cara Ananda Kamaratih Bagi Waktu Antara Sekolah dan Modeling

JAKARTA - Sosok gadis cilik bernama Ananda Kamaratih Vanindyta menarik perhatian publik karena ia meraih segudang prestasi di usianya yang baru 12 tahun.

Gadis kelahiran Jakarta, 13 Oktober 2013 itu berhasil meraih prestasi sebagai 5th runner up di ajang bergengsi Miss Cilik Indonesia 2025.

Orangtua Nindy, Vany Adhitia mengatakan, bahwa Nindy yang masih bersekolah di bangku SMP punya trik khusus dalam membagi waktu antara sekolah dan modeling.

Vany mengungkapkan bahwa putrinya tetap melaksanakan sekolah meski jadwalnya di dunia modeling cukup padat. Ia hanya memberikan kesempatan anaknya untuk menerima jadwal seusai sekolah.

“Sebisa mungkin Nindy menerima jadwal atau bisa tampil di acara fashion show saat pulang sekolah atau hari libur sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya,” kata Vany.