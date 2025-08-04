Sosok Ananda Kamaratih Vanindyta, Gadis SMP yang Raih Segudang Prestasi di Dunia Modeling

JAKARTA - Sosok gadis cilik bernama Ananda Kamaratih Vanindyta yang meraih banyak gelar di ajang pemilihan Miss Cilik Indonesia, merupakan sosok gadis kelahiran Jakarta, 13 Oktober 2013, berhasil meraih prestasi sebagai 5th runner up di ajang bergensi Miss Cilik Indonesia 2025.

Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Miss Cilik & Remaja Indonesia pada tanggal 28 Juli 2025, di ballroom Hotel Vertu, Harmoni Jakarta.

Dan selama proses seleksi ini, para finalis dari seluruh Indonesia dikarantina selama tiga hari dua malam untuk bersaing dalam berbagai kategori.

“Senang rasanya bisa meraih empat tropi sekaligus yakni menjadi 5th Runner Up Miss Cilik Indonesia, the best evening gown, favorite dan the best sport wear. Semoga yang saya dapatkan bisa menginspirasi anak-anak Indonesia lainnya untuk terus berkarya dan tetap menjadi diri sendiri,” ungkap Nindy.

Ditambahkan oleh Nindy yang baru menginjak usia 12 tahun, mengikuti ajang bergensi ini merupakan pencapaian yang penuh dengan tantangan, terutama ia juga baru menginjak di dunia modeling dan belum banyak pengalaman. Namun dengan tekat dan semangatnya ia mampu meraih beberapa gelar di acara Miss Cilik Indonesia tersebut.

“Benar tante di perlombaan ini Nindy merasakan tantangan yang besar buat aku, karena aku juga baru pertama kali ikut dalam ajang yang lumayan besar dan menjadi peluang untuk belajar dan improve diri,” kata Nindy.

Gadis manis yang kini duduk di bangku SMP ini pun berkata bahwa ia sangat suka menantang diri dengan hal-hal baru. Karena, ia dapat terus belajar dan berusaha menjadi versi terbaik untuk dirinya.