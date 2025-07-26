Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Enchanting Indonesia, MCUC Raih Juara di Austria

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |15:17 WIB
Enchanting Indonesia, MCUC Raih Juara di Austria
Enchanting Indonesia, MCUC Raih Juara di Austria (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan panjang Maranatha Christian University Choir (MCUC) akhirnya membuahkan hasil manis. Paduan suara kebanggaan Indonesia ini sukses meraih Juara 1 Kategori Umum dan Juara 2 Kategori Folklore dalam ajang 59th Internationaler Chorwettbewerb Spittal an der Drau yang digelar di Austria pada 3–6 Juli 2025.

Kompetisi bergengsi ini mempertemukan paduan suara terbaik dari seluruh dunia, menjadikan kemenangan MCUC sebagai kebanggaan tersendiri bagi Indonesia.

Kesuksesan ini bukan didapat dengan mudah. Sejak awal, MCUC harus menghadapi berbagai tantangan besar, baik secara moral maupun materiil. Keterbatasan dana sempat mengancam keberangkatan mereka ke Austria, memaksa tim untuk mencari cara kreatif demi mewujudkan impian. Mereka menggelar konser amal, menjual merchandise, hingga mengandalkan donasi dari alumni dan masyarakat umum.

Tak hanya itu, secara mental dan fisik, tim beranggotakan 44 orang ini juga ditempa latihan intensif di tengah tekanan besar. Beberapa anggota bahkan sempat jatuh sakit, namun tetap bertahan demi satu misi: membawa nama baik Indonesia ke panggung dunia.

Enchanting Indonesia, MCUC Raih Juara di Austria
Enchanting Indonesia, MCUC Raih Juara di Austria

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3178032/calista-t1P3_large.jpg
Ini Profil dan Isi Chat Calista Amore Manurung, Calon Dokter dari FK Unud yang Diduga Bully Timothy Anugerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174603/kampus-TMcD_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah S1 yang Dijamin Cepat Balik Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174589/jurusan-vstL_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah dengan Biaya Termahal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173753/jurusan-utBC_large.jpg
Inilah Daftar Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan di Rekrutmen PT PLN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/65/3173493/dokter-ODcV_large.jpg
Daftar PTN dengan Jurusan Kedokteran Terbaik Untuk Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/65/3173044/dpr-byPY_large.jpg
Jadi Anggota DPR Minimal Lulusan Apa?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement