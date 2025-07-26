Enchanting Indonesia, MCUC Raih Juara di Austria

JAKARTA - Perjuangan panjang Maranatha Christian University Choir (MCUC) akhirnya membuahkan hasil manis. Paduan suara kebanggaan Indonesia ini sukses meraih Juara 1 Kategori Umum dan Juara 2 Kategori Folklore dalam ajang 59th Internationaler Chorwettbewerb Spittal an der Drau yang digelar di Austria pada 3–6 Juli 2025.

Kompetisi bergengsi ini mempertemukan paduan suara terbaik dari seluruh dunia, menjadikan kemenangan MCUC sebagai kebanggaan tersendiri bagi Indonesia.

Kesuksesan ini bukan didapat dengan mudah. Sejak awal, MCUC harus menghadapi berbagai tantangan besar, baik secara moral maupun materiil. Keterbatasan dana sempat mengancam keberangkatan mereka ke Austria, memaksa tim untuk mencari cara kreatif demi mewujudkan impian. Mereka menggelar konser amal, menjual merchandise, hingga mengandalkan donasi dari alumni dan masyarakat umum.

Tak hanya itu, secara mental dan fisik, tim beranggotakan 44 orang ini juga ditempa latihan intensif di tengah tekanan besar. Beberapa anggota bahkan sempat jatuh sakit, namun tetap bertahan demi satu misi: membawa nama baik Indonesia ke panggung dunia.