HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2025

Rahma Anhar , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |10:06 WIB
Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2025
Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar PTN yang masih buka jalur mandiri Juli 2025. Jangan khawatir masih ada kesempatan untuk mereka yang belum lulus SNBP atau SNBT! 

Di bulan Juli 2025, beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) masih menawarkan pendaftaran jalur mandiri, yang mungkin menjadi opsi terakhir Anda untuk mendaftar di kampus negeri yang diinginkan.

Setelah pengumuman SNBT 2025, banyak calon mahasiswa mencari cara lain untuk masuk universitas negeri. Jalur mandiri masih merupakan pilihan yang tersedia. Setiap PTN menyelenggarakan seleksi langsung melalui jalur ini, dengan mekanisme dan jadwal yang berbeda-beda.

Menariknya, hingga pertengahan atau akhir Juli 2025, sejumlah PTN terkenal masih menerima pendaftaran jalur mandiri. Jika Anda gagal di seleksi nasional atau ingin mencoba peruntungan di kampus lain, ini adalah kesempatan yang luar biasa.

Berikut Okezone telah merangkum, Daftar PTN yang masih membuka jalur mandiri hingga Juli 2025, bersama dengan jadwal dan link untuk pendaftarannya, Sabtu (19/7/2025).

1. Universitas Negeri Semarang (UNNES)

    Jalur SM Tulis Gelombang 2 (Ujian Tulis & Uji Keterampilan): 1 – 26 Juli 2025, pukul 16.00 WIB
    Daftar di: Portal Seleksi Mandiri UNNES 
    Link Pendaftaran : unnes.ac.id 

2. Universitas Negeri Malang (UM)

    Jalur Mandiri Skor UTBK Gelombang 3: 23 – 26 Juli 2025
    Daftar di: Sistem Seleksi UM – Jalur Skor UTBK 
    Link Pendaftaran : seleksi.um.ac.id

3. Universitas Brawijaya (UB)

    Mandiri Program Vokasi & PSDKU: 17 – 21 Juli 2025
    Biasanya dibuka via portal UM Brawijaya / PMB UB
    Link Pendaftaran : selma.ub.ac.id

 

