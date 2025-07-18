JAKARTA – Daftar PTN yang masih buka jalur mandiri Juli 2025. Jangan khawatir masih ada kesempatan untuk mereka yang belum lulus SNBP atau SNBT!
Di bulan Juli 2025, beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) masih menawarkan pendaftaran jalur mandiri, yang mungkin menjadi opsi terakhir Anda untuk mendaftar di kampus negeri yang diinginkan.
Setelah pengumuman SNBT 2025, banyak calon mahasiswa mencari cara lain untuk masuk universitas negeri. Jalur mandiri masih merupakan pilihan yang tersedia. Setiap PTN menyelenggarakan seleksi langsung melalui jalur ini, dengan mekanisme dan jadwal yang berbeda-beda.
Menariknya, hingga pertengahan atau akhir Juli 2025, sejumlah PTN terkenal masih menerima pendaftaran jalur mandiri. Jika Anda gagal di seleksi nasional atau ingin mencoba peruntungan di kampus lain, ini adalah kesempatan yang luar biasa.
Berikut Okezone telah merangkum, Daftar PTN yang masih membuka jalur mandiri hingga Juli 2025, bersama dengan jadwal dan link untuk pendaftarannya, Sabtu (19/7/2025).
Jalur SM Tulis Gelombang 2 (Ujian Tulis & Uji Keterampilan): 1 – 26 Juli 2025, pukul 16.00 WIB
Daftar di: Portal Seleksi Mandiri UNNES
Link Pendaftaran : unnes.ac.id
Jalur Mandiri Skor UTBK Gelombang 3: 23 – 26 Juli 2025
Daftar di: Sistem Seleksi UM – Jalur Skor UTBK
Link Pendaftaran : seleksi.um.ac.id
Mandiri Program Vokasi & PSDKU: 17 – 21 Juli 2025
Biasanya dibuka via portal UM Brawijaya / PMB UB
Link Pendaftaran : selma.ub.ac.id