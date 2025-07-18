Riwayat Pendidikan Nadiem Makarim, Lulusan Harvard yang Kini Terseret Dugaan Korupsi Chromebook

JAKARTA — Riwayat pendidikan Nadiem Makarim, lulusan Harvard yang kini terseret dugaan korupsi Chromebook. Nadiem Anwar Makarim lahir di Jakarta pada 4 Juli 1984. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie.

Ayahnya adalah seorang pengacara lulusan Harvard Law School berdarah Arab-Pekalongan. Nadiem menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di Singapura.

Setelah lulus, ia melanjutkan studi di Brown University, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional. Ia juga mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Pendidikan pascasarjana ditempuhnya di Harvard Business School, tempat ia meraih gelar Master of Business Administration.