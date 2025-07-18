Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Nadiem Makarim, Lulusan Harvard yang Kini Terseret Dugaan Korupsi Chromebook

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |10:18 WIB
Riwayat Pendidikan Nadiem Makarim, Lulusan Harvard yang Kini Terseret Dugaan Korupsi Chromebook
Riwayat Pendidikan Nadiem Makarim, Lulusan Harvard yang Kini Terseret Dugaan Korupsi Chromebook (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Riwayat pendidikan Nadiem Makarim, lulusan Harvard yang kini terseret dugaan korupsi Chromebook. Nadiem Anwar Makarim lahir di Jakarta pada 4 Juli 1984. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie. 

Ayahnya adalah seorang pengacara lulusan Harvard Law School berdarah Arab-Pekalongan. Nadiem menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di Singapura.

Setelah lulus, ia melanjutkan studi di Brown University, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional. Ia juga mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Pendidikan pascasarjana ditempuhnya di Harvard Business School, tempat ia meraih gelar Master of Business Administration.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247/andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177150/glenny-s2lY_large.jpg
Ini Pendidikan Glenny Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia yang Juga Teman Dekat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661/krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/624/3176416/lesti-JCFn_large.jpg
Ini Pendidikan Lesti Kejora, Penyanyi Dangdut yang Umumkan Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175440/riwayat_pendidikan-AP6q_large.jpg
Riwayat Pendidikan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Terseret Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175388/kenny_austin-BQ71_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Kenny Austin, Pacar Amanda Manopo Ternyata Lulusan Teknik Mesin USU
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement