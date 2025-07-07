Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pacu Jalur Mendunia, 4 Gerakan Ini Viral di Media Sosial

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |16:43 WIB
Pacu Jalur Mendunia, 4 Gerakan Ini Viral di Media Sosial
Pacu Jalur Mendunia, 4 Gerakan Ini Viral di Media Sosial (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Pacu Jalur, warisan budaya khas Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, kini menjadi viral di media sosial. Dalam beberapa pekan terakhir banyak netizen baik dalam negeri maupun luar negeri yang menirukan gerakan tarian bocah di aliran Sungai Kuantan, Riau.

Lantas, siapakah sosok bocah di atas perahu tersebut? dan bagaimana gerakannya? simak informasinya

Sosok di balik bocah yang viral menari di atas jalur pada saat perlombaan pacu jalur adalah Rayyan Arkan Dikha. Aksinya yang menari di atas jalur menjadi viral, para netizen menyebut tariannya sebagai Aura Farming.

pacu jalur

"Saya menjadi anak coki karena keinginan sendiri dan berlatih selama 2 tahun" Ujar Dika di Morning Zone, Senin (7/7/2025).

Sebagai informasi, pacu jalur adalah adalah tradisi perlombaan perahu panjang yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Kegiatan ini merupakan warisan budaya tak benda yang sudah ada sejak abad ke-17 dan awalnya dilakukan sebagai bentuk syukuran atas panen raya serta peringatan hari-hari besar keagamaan dan kerajaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/65/3167351/viral-40rC_large.jpg
Viral! Wisudawan Kibarkan Bendera One Piece di Balik Jubah Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/65/3165069/alim_anggono-fsqd_large.jpg
Kisah Alim Anggono, Sosok Gen Z yang Jadi Rektor Termuda Berusia 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/65/3164543/sesar-j2L3_large.jpg
Mengenal Sesar Lembang yang Mengguncang Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/65/3163975/viral-9742_large.jpg
Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163297/belanda-7NSf_large.jpg
Daftar Negara Bekas Jajahan Belanda Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163276/lagu_wajib-6HBh_large.jpg
10 Lagu Wajib Nasional untuk Peringatan HUT RI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement