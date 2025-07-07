Pacu Jalur Mendunia, 4 Gerakan Ini Viral di Media Sosial

JAKARTA - Pacu Jalur, warisan budaya khas Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, kini menjadi viral di media sosial. Dalam beberapa pekan terakhir banyak netizen baik dalam negeri maupun luar negeri yang menirukan gerakan tarian bocah di aliran Sungai Kuantan, Riau.

Lantas, siapakah sosok bocah di atas perahu tersebut? dan bagaimana gerakannya? simak informasinya

Sosok di balik bocah yang viral menari di atas jalur pada saat perlombaan pacu jalur adalah Rayyan Arkan Dikha. Aksinya yang menari di atas jalur menjadi viral, para netizen menyebut tariannya sebagai Aura Farming.

"Saya menjadi anak coki karena keinginan sendiri dan berlatih selama 2 tahun" Ujar Dika di Morning Zone, Senin (7/7/2025).

Sebagai informasi, pacu jalur adalah adalah tradisi perlombaan perahu panjang yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Kegiatan ini merupakan warisan budaya tak benda yang sudah ada sejak abad ke-17 dan awalnya dilakukan sebagai bentuk syukuran atas panen raya serta peringatan hari-hari besar keagamaan dan kerajaan.