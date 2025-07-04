Ini Riwayat Pendidikan Noa Leatomu, Pemain Timnas Putri Indonesia Lulusan Biomedic Science

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Noa Leatomu, pemain Timnas Putri Indonesia lulusan Biomedic Science. Nama Noa Leatomu tengah menjadi perbincangan hangat usai tampil membela Timnas Putri Indonesia dalam ajang Piala AFF Wanita 2024. Tak hanya menunjukkan performa gemilang di lapangan, pemain berdarah Indonesia-Belanda ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang membanggakan.

Noa Leatomu diketahui menempuh studi di bidang ilmu biomedis. Ia merupakan lulusan dari jurusan Biomedical Science di Utrecht University, salah satu kampus ternama di Belanda. Bidang ini dikenal mempelajari ilmu dasar kedokteran serta riset medis, sehingga bukan hal mudah untuk menyelesaikan studi di jurusan tersebut.

Kendati memiliki latar belakang akademik yang sangat kuat, Noa tetap memilih untuk mengejar mimpinya sebagai pesepakbola profesional. Dedikasi dan disiplin tinggi membuatnya mampu menyeimbangkan antara pendidikan tinggi dan dunia olahraga yang kompetitif.