Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Noa Leatomu, Pemain Timnas Putri Indonesia Lulusan Biomedic Science

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |21:01 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Noa Leatomu, Pemain Timnas Putri Indonesia Lulusan Biomedic Science
Ini Riwayat Pendidikan Noa Leatomu, Pemain Timnas Putri Indonesia Lulusan Biomedic Science (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Noa Leatomu, pemain Timnas Putri Indonesia lulusan Biomedic Science. Nama Noa Leatomu tengah menjadi perbincangan hangat usai tampil membela Timnas Putri Indonesia dalam ajang Piala AFF Wanita 2024. Tak hanya menunjukkan performa gemilang di lapangan, pemain berdarah Indonesia-Belanda ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang membanggakan.

Noa Leatomu diketahui menempuh studi di bidang ilmu biomedis. Ia merupakan lulusan dari jurusan Biomedical Science di Utrecht University, salah satu kampus ternama di Belanda. Bidang ini dikenal mempelajari ilmu dasar kedokteran serta riset medis, sehingga bukan hal mudah untuk menyelesaikan studi di jurusan tersebut.

Kendati memiliki latar belakang akademik yang sangat kuat, Noa tetap memilih untuk mengejar mimpinya sebagai pesepakbola profesional. Dedikasi dan disiplin tinggi membuatnya mampu menyeimbangkan antara pendidikan tinggi dan dunia olahraga yang kompetitif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193787/ridwan_dan_atalia-cef9_large.jpg
Adu Pendidikan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, Ternyata Sama-Sama Lulusan S3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193300/diva-PdFt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Diva Azzura, Influencer Cantik yang Lagi Diisukan Dekat dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192948/tiara-bka4_large.jpg
Ini Pendidikan Tiara Savitri, Anak Mulan Jameela yang Diterima S2 di New York University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/65/3192598/widi-24wI_large.jpg
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/624/3192553/adelia-eb32_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan 5 Pelajar Berprestasi Peraih Medali SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191664/zhao-vny2_large.jpg
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement