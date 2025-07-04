Riwayat Pendidikan Ade Armando yang Resmi Jadi Komisaris Anak Usaha PLN

JAKARTA – Riwayat pendidikan Ade Armando yang resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power, anak usaha PLN. Penunjukan ini menjadi babak baru dalam kariernya yang sebelumnya dikenal sebagai akademisi, pengamat media, hingga politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di balik sosoknya yang kerap jadi sorotan, perjalanan pendidikannya menarik untuk disimak.

Ade Armando lahir di Jakarta, pada 24 September 1961, Ade berasal dari keluarga Minang. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Banjarsari I Bandung, lalu lanjut ke SMP Negeri 2 Bogor dan SMA Negeri 2 Bogor. Setelah lulus SMA pada tahun 1980, ia berkuliah di Universitas Indonesia dan meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada 1988.

Tak berhenti di situ, Ade melanjutkan studi S2nya ke Amerika Serikat tepatnya di Florida State University. Ia berhasil meraih gelar master bidang Population Studies dari Florida State University pada tahun 1991. Kemudian, ia meraih gelar doktornya (S3) di Universitas Indonesia pada 2006 dalam bidang Ilmu Komunikasi.