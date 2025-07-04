Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Ade Armando yang Resmi Jadi Komisaris Anak Usaha PLN

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |20:22 WIB
Riwayat Pendidikan Ade Armando yang Resmi Jadi Komisaris Anak Usaha PLN
Riwayat Pendidikan Ade Armando yang Resmi Jadi Komisaris Anak Usaha PLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Riwayat pendidikan Ade Armando yang resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power, anak usaha PLN. Penunjukan ini menjadi babak baru dalam kariernya yang sebelumnya dikenal sebagai akademisi, pengamat media, hingga politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di balik sosoknya yang kerap jadi sorotan, perjalanan pendidikannya menarik untuk disimak.

Ade Armando lahir di Jakarta, pada 24 September 1961, Ade berasal dari keluarga Minang. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Banjarsari I Bandung, lalu lanjut ke SMP Negeri 2 Bogor dan SMA Negeri 2 Bogor. Setelah lulus SMA pada tahun 1980, ia berkuliah di Universitas Indonesia dan meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada 1988.

Tak berhenti di situ, Ade melanjutkan studi S2nya ke Amerika Serikat tepatnya di Florida State University. Ia berhasil meraih gelar master bidang Population Studies dari Florida State University pada tahun 1991. Kemudian, ia meraih gelar doktornya (S3) di Universitas Indonesia pada 2006 dalam bidang Ilmu Komunikasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193787/ridwan_dan_atalia-cef9_large.jpg
Adu Pendidikan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, Ternyata Sama-Sama Lulusan S3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193300/diva-PdFt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Diva Azzura, Influencer Cantik yang Lagi Diisukan Dekat dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192948/tiara-bka4_large.jpg
Ini Pendidikan Tiara Savitri, Anak Mulan Jameela yang Diterima S2 di New York University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/65/3192598/widi-24wI_large.jpg
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/624/3192553/adelia-eb32_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan 5 Pelajar Berprestasi Peraih Medali SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191664/zhao-vny2_large.jpg
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement