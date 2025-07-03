Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Keren! 2 Pelajar dari Keluarga Sederhana Ini Dapat Beasiswa Kuliah di Kanada dan Australia

Ameiliani Putri , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |14:45 WIB
Keren! 2 Pelajar dari Keluarga Sederhana Ini Dapat Beasiswa Kuliah di Kanada dan Australia
Keren! 2 Pelajar dari Keluarga Sederhana Ini Dapat Beasiswa Kuliah di Kanada dan Australia (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Kisah dua pelajar Indonesia ini membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih mimpi besar. Zaskia Zahra dan Gelar Abdi Vistawan, dua siswa dari latar belakang keluarga sederhana, berhasil menembus universitas ternama di luar negeri dengan bantuan Beasiswa Garuda yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia.

Zaskia Zahra, siswi asal SMA Negeri 1 Leuwiliang, Bogor, diterima di University of Toronto, Kanada, untuk jurusan Teknik Elektro. Latar belakang keluarga Zaskia penuh perjuangan: sang ayah bekerja sebagai pengemudi antar-jemput karyawan dari Bogor ke Jakarta, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Meski tidak berasal dari keluarga mampu dan tidak mengikuti bimbingan belajar khusus, Zaskia gigih belajar secara otodidak dan berani bertanya pada guru maupun mencari informasi di internet.

beasiswa

“Cita-cita saya ingin menjadi teknisi semikonduktor dan ikut mengembangkan industri ini di Indonesia. Kita punya sumber dayanya, tapi belum banyak yang mengolahnya. Saya ingin memulai itu bersama teman-teman saya nanti,” ungkap Zaskia dilansir dari TikTok Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kamis (3/7/2025).

Sementara itu, Gelar Abdi Vistawan, siswa SMA Negeri 1 Pati, Jawa Tengah, juga membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang. Putra dari seorang pedagang bakso dan asisten rumah tangga ini berhasil masuk University of New South Wales (UNSW), Australia, jurusan Renewable Energy Engineering.

“Saya dapat pengumuman lolos beasiswa Garuda satu hari setelah ulang tahun saya. Waktu itu malam hari, saya buka website dan ternyata nama saya ada di daftar. Saya langsung bilang ke ibu, dan beliau sampai terbangun karena kaget dan terharu,” cerita Gelar.

 

Halaman:
1 2
