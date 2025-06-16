Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Alyssa Daguise, Istri Al Ghazali yang Hampir Jadi Dokter Gigi di Paris

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |18:27 WIB
Riwayat Pendidikan Alyssa Daguise, Istri Al Ghazali yang Hampir Jadi Dokter Gigi di Paris
Riwayat pendidikan Alyssa Daguise, istri Al Ghazali yang hampir jadi dokter gigi di Paris (Foto: Instagram)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Alyssa Daguise, istri Al Ghazali yang hampir jadi dokter gigi di Paris. Alyssa Paramitha Daguise, aktris sekaligus model berdarah Indonesia-Prancis mencuri perhatian publik usai resmi dipersunting Al Ghazali.

Selain kisah asmaranya yang penuh dinamika, latar belakang pendidikan perempuan kelahiran 25 Maret 1998 ini juga menarik untuk disorot. Sebelum dikenal sebagai selebritas, Alyssa sempat mengenyam pendidikan tinggi di bidang kedokteran gigi di salah satu universitas ternama di Paris.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Alyssa menjalani pendidikan menengah atas di sekolah berkurikulum Prancis yang berlokasi di Jakarta. Sejak awal, ia menunjukkan minat dan prestasi akademik yang menonjol, terutama di bidang ilmu pengetahuan alam. Kemampuan ini membawanya ke jenjang pendidikan tinggi di luar negeri, tepatnya di Universitas Paris Descartes, tempat ia memulai perkuliahan di jurusan Kedokteran Gigi.

Meski berhasil melalui masa awal perkuliahan dengan baik dan mampu mengikuti materi perkuliahan secara akademis, Alyssa akhirnya menyadari bahwa dunia kedokteran bukanlah jalur karier yang benar-benar ia inginkan. Ia sempat menjalani kuliah selama sekitar dua tahun sebelum memutuskan untuk mengakhiri studinya di bidang tersebut. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui bahwa meskipun memiliki kemampuan di bidang itu, dirinya tidak merasa benar-benar terpanggil untuk menjadi seorang dokter.

5 Potret Al Ghazali dan Alyssa Daguise Resmi Menikah, Memesona dengan Baju Adat Sunda

Keputusan besar pun diambil. Alyssa beralih haluan ke dunia fashion dan mendaftarkan diri di Mod’Art International Paris, sebuah institusi pendidikan mode yang cukup bergengsi di Prancis. Di kampus ini, ia mengambil jurusan Fashion Business yang membekalinya dengan ilmu tentang produksi mode, pemasaran, komunikasi, hingga manajemen penjualan. Ia berhasil meraih gelar sarjana dari kampus tersebut pada September 2021.

Tak hanya berprestasi secara akademis, Alyssa juga menorehkan berbagai pencapaian dalam dunia modeling. Sejak usia muda, ia telah menjadi wajah dari berbagai brand fashion ternama dunia seperti Louis Vuitton, Hermès, Dior, hingga Tiffany & Co. Ia juga pernah tampil di beberapa majalah mode bergengsi seperti Elle, Harper’s Bazaar, dan Cosmopolitan.

 

