Jelang Pensi Labs Project 12 Juli, Siswa SMA Labschool Long March di CFD

JAKARTA - Dalam rangka menyambut Pensi LABS PROJECT 2025, sebuah festival seni tahunan karya siswa-siswi SMA Labschool Rawamangun Jakarta Timur, panitia menggelar 200 siswa long march sebagai kegiatan promosi publik di area Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu 15 Juni 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan awareness serta partisipasi publik terhadap PENSI LABS PROJECT, yang selama ini dikenal sebagai ajang ekspresi kreatif, unjuk bakat seni, serta ruang kolaborasi antara siswa, alumni, dan masyarakat luas.

Di acara CFD, pengunjung disuguhkan berbagai penampilan seni, pembagian merchandise, serta informasi menarik seputar rangkaian acara PENSI LABSPROJECT yang akan digelar tahun tanggal 12 Juli 2025. CFD dihadiri kepala sekolah, guru-guru dan siswa-siswi SMA Labschool dan orang tua Murid.

“Hari ini kegiatan seru dan rame banget, pada PENSI LABS PROJECT 12 Juli nanti, kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu berkarya dan menginspirasi. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memperkenalkan langsung ke masyarakat,” Badru Zaman, Kepala Sekolah SMA Labschool Jakarta.

PENSI LABS PROJECT telah menjadi salah satu ikon kegiatan seni dan budaya di kalangan pelajar Jakarta, dengan menghadirkan beragam pertunjukan musik, tari, teater, serta pameran karya visual dari para pelajar berbakat.

Car Free Day – hari ini, Minggu, 15 Juni 2025, berlangsung ceria dan penuh kekompakan, antusias peserta didik, orangtua dan para guru, “Penjualan tiket hari ini meningkat dengan adanya promosi,“ kata Faesa Ketua Pelaksana LabsProject Specthera.

Puncak acara Labschool Project akan digelar 12 Juli 2025 di Tenis Indoor Senayan Jakarta, Beberapa artis yang akan meramaikan panggung LabsProject 2025 antara lain: Tulus,Juicy Luicy, Hindia, Nadin Amizah, Feel Koplo, The Lantis, dan masih banyak lagi.

