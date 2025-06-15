Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jelang Pensi Labs Project 12 Juli, Siswa SMA Labschool Long March di CFD

Clarisa Adiana , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |21:18 WIB
Jelang Pensi Labs Project 12 Juli, Siswa SMA Labschool <i>Long March</i> di CFD
PENSI LABS PROJECT
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka menyambut Pensi LABS PROJECT 2025, sebuah festival seni tahunan karya siswa-siswi SMA Labschool Rawamangun Jakarta Timur, panitia menggelar 200 siswa long march sebagai  kegiatan promosi publik di area Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu 15 Juni 2025. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan awareness serta partisipasi publik terhadap PENSI LABS PROJECT, yang selama ini dikenal sebagai ajang ekspresi kreatif, unjuk bakat seni, serta ruang kolaborasi antara siswa, alumni, dan masyarakat luas.

Di acara CFD, pengunjung disuguhkan berbagai penampilan seni, pembagian merchandise, serta informasi menarik seputar rangkaian acara PENSI LABSPROJECT yang akan digelar tahun tanggal 12 Juli 2025. CFD dihadiri kepala sekolah, guru-guru dan siswa-siswi SMA Labschool dan orang tua Murid.

“Hari ini kegiatan seru dan rame banget, pada PENSI LABS PROJECT 12 Juli nanti, kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu berkarya dan menginspirasi. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memperkenalkan langsung ke masyarakat,” Badru Zaman, Kepala Sekolah SMA Labschool Jakarta.

PENSI LABS PROJECT telah menjadi salah satu ikon kegiatan seni dan budaya di kalangan pelajar Jakarta, dengan menghadirkan beragam pertunjukan musik, tari, teater, serta pameran karya visual dari para pelajar berbakat.

Car Free Day – hari ini, Minggu, 15 Juni 2025, berlangsung ceria dan penuh kekompakan, antusias peserta didik, orangtua dan para guru, “Penjualan tiket hari ini meningkat dengan adanya promosi,“ kata  Faesa  Ketua Pelaksana LabsProject Specthera.

Puncak acara Labschool Project akan digelar 12 Juli 2025 di Tenis Indoor Senayan Jakarta, Beberapa artis yang akan meramaikan panggung LabsProject 2025 antara lain: Tulus,Juicy Luicy, Hindia, Nadin Amizah, Feel Koplo, The Lantis, dan masih banyak lagi.

(Qur'anul Hidayat)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188599//mnc_univ-tT0n_large.jpg
MNC University Gelar Seminar dan Workshop 'The Inside Circle: Start Small, Make It Happen' Bersama Duta Pembicara Muda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186179//viral-mFVM_large.jpg
Viral Siswa SMAN 10 Makassar Kompak Selamatkan Kucing yang Tercebur di Kolam Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183309//tka-7YnH_large.jpg
Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182964//sekolah-KwXM_large.jpg
Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340//cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/482/3182264//ledakan-wbD7_large.jpg
Dampak Ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Korban Alami Telinga Berdengung hingga Luka Bakar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement