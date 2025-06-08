Gawat, Penggunaan HP Pada Anak Usia 0-6 Tahun Sudah Berlebihan!

Gawat, Penggunaan HP Pada Anak Usia 0-6 Tahun Sudah Berlebihan! (Ilustrasi : Freepik)

JAKARTA - Penggunaan Handphone atau HP pada anak di usia dini, 0-6 tahun, dalam kategori berlebihan. Kondisi ini akan mengkhawatirkan jika tidak diantisipasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menjabarkan data penggunaan gawai yang berlebihan pada anak usia dini. Sebanyak 33,4% anak usia 0–6 tahun terbukti telah terbiasa menggunakan gawai.

Seperti dikutip dari data Kemendakdisemen, Minggu (8/6/2025) 25% di antaranya berada di rentang usia 0–4 tahun. Sementara itu, pada kelompok usia 5–6 tahun, angkanya meningkat hingga 52%.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar," ujarnya.

Pola asuh dan interaksi anak dengan orangtua maupun guru telah banyak dipengaruhi oleh media sosial dan penggunaan gawai. Untuk itu Wamendikdasmen Fajar menyoroti dampak penggunaan gawai pada anak usia dini.

Dalam Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) menekankan pentingnya peran fasilitator PAUD HI dalam mendampingi layanan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan bagi anak usia dini, khususnya di era digital saat ini.

(Rani Hardjanti)