HOME EDUKASI KAMPUS

10 PTN Buka Jalur Mandiri Tanpa Tes 2025

Ameiliani Putri , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |08:49 WIB
10 PTN Buka Jalur Mandiri Tanpa Tes 2025
Daftar 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuka jalur mandiri tanpa tes untuk tahun 2025 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Daftar 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuka jalur mandiri tanpa tes untuk tahun 2025. 

Jalur ini memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang belum berhasil melalui SNBP atau SNBT untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi tanpa mengikuti ujian tambahan.  

Berikut daftar 10 PTN yang buka jalur mandiri, dirangkum Rabu (4/6/2025).

1. Universitas Indonesia (UI)


UI membuka jalur Seleksi Mandiri Prestasi (SMP) yang menilai calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik tanpa tes tambahan. Pendaftaran dibuka hingga 31 Mei 2025.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

UGM menawarkan Jalur Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB) bagi siswa berprestasi di bidang akademik, olahraga, seni, dan keagamaan. Seleksi dilakukan tanpa tes tambahan.

3. Institut Pertanian Bogor (IPB)

IPB membuka jalur Seleksi Mandiri Prestasi (SMP) yang menilai calon mahasiswa berdasarkan nilai rapor dan prestasi tanpa tes tambahan. Pendaftaran dibuka hingga 12 Juni 2025.

4. Universitas Padjadjaran (Unpad)
 

Unpad menyediakan jalur Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran (SMUP) dengan skema nilai UTBK dan rapor tanpa tes tambahan. Pendaftaran berlangsung dari 1 Maret hingga 12 Juni 2025.

5. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

UNJ membuka jalur Penmaba Rapor yang menilai calon mahasiswa berdasarkan nilai rapor tanpa tes tambahan. Pendaftaran dibuka dari 20 Maret hingga 31 Mei 2025.

 

