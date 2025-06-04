Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Budi Gunadi Sadikin, Menkes yang Ternyata Lulusan Fisika Nuklir ITB

Beby Apriliani , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |17:02 WIB
Riwayat Pendidikan Budi Gunadi Sadikin, Menkes yang Ternyata Lulusan Fisika Nuklir ITB
Riwayat Pendidikan Budi Gunadi Sadikin, Menkes yang Ternyata Lulusan Fisika Nuklir ITB (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -   Riwayat pendidikan Budi Gunadi Sadikin, Menkes yang ternyata lulusan Fisika Nuklir ITB. Budi Gunadi Sadikin adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sejak 23 Desember 2020.

Budi memiliki latar belakang pendidikan yang unik dan tidak lazim bagi seorang pejabat di bidang kesehatan. Alih-alih berasal dari dunia medis, Budi adalah lulusan Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB), sebuah jurusan yang menuntut ketelitian dan pemahaman mendalam tentang ilmu eksakta.

Lulusan Fisika Nuklir ITB

Budi Gunadi Sadikin menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang Fisika Nuklir di ITB pada tahun 1988. Pilihan jurusan ini mencerminkan ketertarikannya pada ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini. Meskipun demikian, setelah lulus Budi memilih untuk tidak melanjutkan karier di bidang sains murni, melainkan beralih ke dunia teknologi informasi dan keuangan.

Perjalanan Karier di Dunia Teknologi dan Keuangan

Setelah menyelesaikan studinya, Budi memulai kariernya sebagai Staf Teknologi Informasi di IBM Asia Pasifik, Tokyo, Jepang pada tahun 1988. Ia kemudian dipindahkan ke IBM Indonesia dan menjabat sebagai System Integration & Professional Services Manager hingga tahun 1994.

Kariernya berlanjut di sektor perbankan, dimulai dari Bank Bali, ABN Amro Bank Indonesia & Malaysia, Bank Danamon, hingga Bank Mandiri. Di Bank Mandiri, ia menjabat sebagai Direktur Micro and Retail Banking (2006-2013) dan kemudian diangkat sebagai Direktur Utama (2013-2016).

 

