Selamat! Cak Imin Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas di Florida

Cak Imin Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas di Florida. (Foto: Ist)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meraih penghargaan gelar doktor kehormatan (HC) dari Bodhisastra University Florida, USA.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Y.M. Fransisco Kalbuadi Lay dan Duta Besar Timor-Leste untuk Kamboja, Y.M. Tuan Ermenegildo Kupa Lopes di Hotel Kempinski Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diwakili Ketua DPP PKB bidang Kerjasama Internasional Luluk Nur Hamidah. Luluk mewakili Cak Imin yang sedang menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah.

Luluk menyatakan pengharagaan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengakuan internasional untuk Cak Imin.

"Ini merupakan penghormatan sekaligua pengakuan internasional atas kerja-kerja, dedikasi, loyalitas juga energi pak Muhaimin dalam hal kepemimpinan dan komitmen terhadap kesejahteraan, pemberdayaan, serta kebijakan yang inklusif dan berkeadilan untuk masyarakat," ucapnya, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu.