Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Selamat! Cak Imin Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas di Florida

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 31 Mei 2025 |21:03 WIB
Selamat! Cak Imin Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas di Florida
Cak Imin Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas di Florida. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meraih penghargaan gelar doktor kehormatan (HC) dari Bodhisastra University Florida, USA.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Y.M. Fransisco Kalbuadi Lay dan Duta Besar Timor-Leste untuk Kamboja, Y.M. Tuan Ermenegildo Kupa Lopes di Hotel Kempinski Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diwakili Ketua DPP PKB bidang Kerjasama Internasional Luluk Nur Hamidah. Luluk mewakili Cak Imin yang sedang menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah.

Luluk menyatakan pengharagaan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengakuan internasional untuk Cak Imin.

"Ini merupakan penghormatan sekaligua pengakuan internasional atas kerja-kerja, dedikasi, loyalitas juga energi pak Muhaimin dalam hal kepemimpinan dan komitmen terhadap kesejahteraan, pemberdayaan, serta kebijakan yang inklusif dan berkeadilan untuk masyarakat," ucapnya, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187414//pemerintah-jobz_large.jpeg
Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185045//orang_kaya-PrWv_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Indonesia, Siapa Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184645//pkb-dAYr_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179567//pemerintah-V2rl_large.jpg
Cak Imin: Kamboja Bukan Tempat Aman untuk Pekerja Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178446//pemerintah-2yo5_large.jpg
Sidak SPPG di Sibolga, Cak Imin Kaget Didatangi Siswi SDN Aek Tolang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176751//gedung_roboh-xXYn_large.jpg
Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: 67 Meninggal dan 5 Cacat Seumur Hidup
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement