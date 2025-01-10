Megawati Pamer Punya 3 Gelar Profesor dan 11 Doktor Honoris Causa: Masih Mau Nambah tapi Saya Enggak Bayar

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pamer memiliki 11 gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa. Bahkan, jumlah itu menurutnya akan segera kembali bertambah.

1. 11 Gelar Doktor Honoris Causa

"Udah gitu, heh, honoris causanya ini mau nambah lagi. Sekarang udah 11 (doktor honoris causa). Masih mau ditambah berapa lagi ya, yang tahu pak Basarah (Ahmad Basarah), mana dia?," kata Megawati dalam sambutannya di HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

"Ada empat lagi,bu," jawab Basarah yang hadir dalam acara itu.

2. Tak Lakukan Transaksi Jual Beli Gelar

Presiden kelima Indonesia itu lantas menegaskan dirinya tidak pernah melakukan transaksi jual beli terkait gelar-gelarnya. Sebab menurutnya, gelar-gelar kini banyak diperdagangkan.

"Tuhkan (menambah 4 lagi), saya tapi enggak bayar lho, karena banyak sekarang yang beli ya, hehe, sorry, gituloh," kata Megawati.

3. Raih 3 Gelar Profesor

Megawati menyebut dirinya 'kecipratan' dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Hal itu sebab dirinya banyak disematkan gelar kehormatan.

"Saya ini sampai ditanyai, nanti dibilang sombong. Lho sampai saya kecipratan kan dari bapak saya (Soekarno), Prof aja saya tiga, kaget dewe kok dapet Prof. Saya belajarnya di mana? Eh, nanti dipikirnya saya jual beli lagi," katanya.



(Dani Jumadil Akhir)