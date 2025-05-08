Advertisement
Kenapa Biaya SMA Taruna Nusantara Mahal? Ini Alasannya

Muhammad Aziz , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |18:01 WIB
Kenapa Biaya SMA Taruna Nusantara Mahal? Ini Alasannya
Kenapa Biaya SMA Taruna Nusantara Mahal? Ini Alasannya (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Kenapa biaya SMA Taruna Nusantara mahal? Ini alasannya. Biaya masuk SMA Taruna Nusantara kerap menjadi perbincangan karena dinilai cukup tinggi.
Namun, di balik angka yang besar tersebut, terdapat alasan logis yang mencerminkan kualitas pendidikan dan fasilitas yang diberikan.

SMA Taruna Nusantara (TN), yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, dan kini juga hadir di Malang, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan berbasis asrama di Indonesia. Sekolah ini berdiri atas kerja sama antara TNI Angkatan Darat dan Yayasan Bhakti Nusantara sejak tahun 1990, dengan tujuan mencetak calon pemimpin bangsa yang unggul secara akademik, fisik, dan karakter.

Tingginya minat masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke SMA Taruna Nusantara sebanding dengan fasilitas dan sistem pendidikan ketat berbasis disiplin dan kepemimpinan. Namun, biaya pendidikan di sekolah ini memang tergolong tinggi, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: mengapa biaya SMA Taruna Nusantara bisa mahal?

Komponen Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan di SMA Taruna Nusantara terdiri dari beberapa komponen utama, yakni uang pangkal, biaya operasional bulanan (SPP), uang komite sekolah, serta kontribusi khusus. Besarnya total biaya sangat bergantung pada jalur masuk yang dipilih oleh calon siswa.

1. Jalur Reguler (Iuran Sekolah):

Uang pangkal: Rp50 juta (dibayar sekali)
Uang komite sekolah: Rp1 juta
SPP bulanan: Rp5 juta
Sumbangan sukarela: sesuai kemampuan

2. Jalur Kontribusi Khusus:

Uang pangkal: Rp50 juta
Uang kontribusi khusus: Rp125 juta (dibayar sekali)
Uang komite sekolah: Rp1 juta
SPP bulanan: Rp5 juta
Sumbangan sukarela: sesuai kemampuan

3. Jalur Beasiswa:

Disediakan untuk siswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi. Biaya pendidikan dapat ditanggung penuh atau sebagian oleh sekolah, yayasan, pemerintah daerah, maupun institusi swasta.

Alasan di Balik Tingginya Biaya

Menurut penjelasan resmi dari laman FAQ SMA Taruna Nusantara, besarnya biaya pendidikan bukan tanpa alasan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan biaya tersebut tergolong tinggi:

Sistem Berasrama

Berbeda dengan sekolah biasa, SMA Taruna Nusantara menyediakan tempat tinggal bagi seluruh siswa. Biaya ini mencakup kebutuhan harian seperti makan tiga kali sehari, kudapan, air minum, serta fasilitas hidup lainnya.

Fasilitas Pendidikan Lengkap dan Modern

Sekolah ini memiliki sarana belajar dan pelatihan yang luas dan modern, mulai dari laboratorium lengkap (fisika, kimia, biologi, bahasa, hingga kepemimpinan), kolam renang standar nasional, lapangan olahraga, hingga perpustakaan yang mampu menampung 400 siswa.

Tenaga Pengajar Berkualitas

SMA TN menggandeng pengajar profesional dan berpengalaman, termasuk lulusan universitas ternama di dalam dan luar negeri. Standar pengajaran pun mengacu pada sistem pendidikan militer yang menekankan kedisiplinan dan keteguhan karakter.

 

