SINO Doctoral Forum 2025, Hubungan RI-China Lewat Diplomasi Akademik

JAKARTA - Scholars of Indonesia-China Network (SINO) Ikatan Cendekiawan Indonesia-Tiongkok, organisasi mahasiswa Indonesia yang menempuh studi pascasarjana di Tiongkok, menggelar SINO Doctoral Forum 2025 untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok.

1. Ajang Pertukaran Gagasan

Forum ini menjadi ajang pertukaran gagasan, kerja sama riset, dan refleksi kontribusi akademisi muda terhadap hubungan kedua negara.

Ketua SINO, Qonidah Salsabila Senja mahasiswa S3 Tsinghua University, menyatakan bahwa forum ini adalah wujud syukur atas kesempatan menempuh pendidikan tinggi di Tiongkok dan komitmen untuk terus memperkuat people-to-people relations.

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai jembatan kolaborasi dan kontribusi nyata dalam penguatan hubungan kedua bangsa melalui pendidikan dan riset,” ujarnya.