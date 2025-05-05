Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

SINO Doctoral Forum 2025, Hubungan RI-China Lewat Diplomasi Akademik

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:06 WIB
SINO Doctoral Forum 2025, Hubungan RI-China Lewat Diplomasi Akademik
Para Peserta SINO Doctoral Forum (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Scholars of Indonesia-China Network (SINO) Ikatan Cendekiawan Indonesia-Tiongkok, organisasi mahasiswa Indonesia yang menempuh studi pascasarjana di Tiongkok, menggelar SINO Doctoral Forum 2025 untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok.

1. Ajang Pertukaran Gagasan

Forum ini menjadi ajang pertukaran gagasan, kerja sama riset, dan refleksi kontribusi akademisi muda terhadap hubungan kedua negara.

Ketua SINO, Qonidah Salsabila Senja mahasiswa S3 Tsinghua University, menyatakan bahwa forum ini adalah wujud syukur atas kesempatan menempuh pendidikan tinggi di Tiongkok dan komitmen untuk terus memperkuat people-to-people relations. 

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai jembatan kolaborasi dan kontribusi nyata dalam penguatan hubungan kedua bangsa melalui pendidikan dan riset,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
