Penyebab Sepele yang Bikin Skor UTBK SBNT 2025 Tidak Keluar

JAKARTA – Penyebab sepele yang bikin skor UTBK SNBT 2025 tidak keluar. Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025 sudah dimulai sejak Rabu 23 April 2025.

Peserta harus mematuhi tata tertib yang berlaku karena pelanggaran dapat menyebabkan skor UTBK SNBT 2025 tidak keluar. Selain itu, masalah-masalah sepele atau hal kecil juga bisa membuat skor UTBK tidak muncul. Peserta harus cek kembali apa saja yang mengakibatkan skor UTBK SNBT 2025 bisa tidak muncul.

Hal-hal sepele yang buat skor UTBK SNBT 2025 tidak keluar

1. Terlambat

Peserta tidak diperbolehkan ikut ujian jika mereka datang terlambat, paling tidak peserta harus datang 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.

2. Tidak membawa dokumen

Peserta harus membawa Kartu Tanda Peserta Ujian dan Fotocopy Ijazah SMA/SMK/MA atau sederajat dan sudah dilegalisasi.

3. Membawa alat elektronik

Tidak diizinkan bagi peserta untuk membawa daftar logaritma, kalkulator, kertas, modem, telepon, jam tangan/arloji, kamera, dan segala jenis alat elektronik yang berkaitan dengan komunikasi.