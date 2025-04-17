Riwayat Pendidikan Yakup Hasibuan, Bergelar LLM yang Jadi Pengacara Jokowi di Kasus Ijazah Palsu

JAKARTA - Riwayat pendidikan Yakup Hasibuan, bergelar LLM yang jadi pengacara Jokowi di kasus ijazah palsu. Yakup ditunjuk sebagai bagian dari tim kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi gugatan terkait dugaan ijazah palsu.

Sebagai pengacara muda dengan latar belakang pendidikan yang mentereng, Yakup menunjukkan kapasitasnya dalam menangani kasus-kasus besar di Indonesia.

Latar Belakang dan Pendidikan

Yakup Putra Hasibuan lahir pada 31 Agustus 1995. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Otto Hasibuan, seorang pengacara ternama di Indonesia, dan Norwati Damanik. Yakup memiliki tiga kakak perempuan: Putri Linardo Hasibuan, Lionie Petty Hasibuan, dan Natalia Octavia Hasibuan.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Jakarta, Yakup melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada tahun 2016. Tidak berhenti di situ, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di New York University School of Law, Amerika Serikat, dan berhasil meraih gelar Master of Laws (LL.M) pada tahun 2020.

Karier Profesional

Karier Yakup di dunia hukum dimulai dengan bergabung sebagai associate di firma hukum Baker McKenzie pada tahun 2007, di mana ia bekerja selama kurang lebih tiga tahun. Pada tahun 2020, ia bergabung dengan firma hukum milik ayahnya, Otto Hasibuan & Associates.

Selain itu, Yakup juga merupakan pendiri dari Perqara, sebuah platform layanan dan konsultasi hukum secara online. Ia juga menjabat sebagai CEO dari LIMA, perusahaan yang menawarkan solusi teknologi untuk perusahaan dan organisasi.

Yakup juga aktif dalam organisasi profesi, tercatat sebagai anggota Komite Nasionl di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tahun 2021. Selain itu, ia menjabat sebagai CEO di Senayan Golf Club sejak tahun 2021.