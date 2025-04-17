Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Yakup Hasibuan, Bergelar LLM yang Jadi Pengacara Jokowi di Kasus Ijazah Palsu

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |00:17 WIB
Riwayat Pendidikan Yakup Hasibuan, Bergelar LLM yang Jadi Pengacara Jokowi di Kasus Ijazah Palsu
Riwayat Pendidikan Yakup Hasibuan, Bergelar LLM yang Jadi Pengacara Jokowi di Kasus Ijazah Palsu. (Foto: Okezone.com/Instagram Yakup)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Yakup Hasibuan, bergelar LLM yang jadi pengacara Jokowi di kasus ijazah palsu. Yakup ditunjuk sebagai bagian dari tim kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi gugatan terkait dugaan ijazah palsu. 

Sebagai pengacara muda dengan latar belakang pendidikan yang mentereng, Yakup menunjukkan kapasitasnya dalam menangani kasus-kasus besar di Indonesia.

Latar Belakang dan Pendidikan

Yakup Putra Hasibuan lahir pada 31 Agustus 1995. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Otto Hasibuan, seorang pengacara ternama di Indonesia, dan Norwati Damanik. Yakup memiliki tiga kakak perempuan: Putri Linardo Hasibuan, Lionie Petty Hasibuan, dan Natalia Octavia Hasibuan.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Jakarta, Yakup melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada tahun 2016. Tidak berhenti di situ, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di New York University School of Law, Amerika Serikat, dan berhasil meraih gelar Master of Laws (LL.M) pada tahun 2020.

Karier Profesional

Karier Yakup di dunia hukum dimulai dengan bergabung sebagai associate di firma hukum Baker McKenzie pada tahun 2007, di mana ia bekerja selama kurang lebih tiga tahun. Pada tahun 2020, ia bergabung dengan firma hukum milik ayahnya, Otto Hasibuan & Associates.

Selain itu, Yakup juga merupakan pendiri dari Perqara, sebuah platform layanan dan konsultasi hukum secara online. Ia juga menjabat sebagai CEO dari LIMA, perusahaan yang menawarkan solusi teknologi untuk perusahaan dan organisasi.

Yakup juga aktif dalam organisasi profesi, tercatat sebagai anggota Komite Nasionl di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tahun 2021. Selain itu, ia menjabat sebagai CEO di Senayan Golf Club sejak tahun 2021.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247//andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177150//glenny-s2lY_large.jpg
Ini Pendidikan Glenny Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia yang Juga Teman Dekat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661//krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/624/3176416//lesti-JCFn_large.jpg
Ini Pendidikan Lesti Kejora, Penyanyi Dangdut yang Umumkan Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/629/3176312//mulan-jyi1_large.jpg
Mulan Jameela Hadiri Wisuda Putranya di Jepang, Rafly Aziz Pakai Blangkon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/65/3176053//chef_devanka-1Jpt_large.jpg
Pendidikan Mentereng Chef Devina, Koki Cantik Lulusan Manajemen Bisnis ITB yang Foto Siomaynya Dicomot Adik Syahrini
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement