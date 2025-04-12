Penuh Haru, Orangtua Wakili Wisuda Korban Kebakaran Glodok Keren Shallom Jeremiah

JAKARTA- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN-VJ) menggelar wisuda ke-74 hari ini. UPNVJ meluluskan 1.328 wisudawan dari berbagai fakultas.

Salah satu mahasiswa yang lulus adalah Keren Shallom Jeremiah. Dia merupakan korban kebakaran tragis di Glodok Plaza, Jakarta Barat Desember lalu.

Kedua orang tuanya pun tetap datang mewakili prosesi wisuda dan menerima penyerahan ijazah Keren. Ibundanya hadir di depan para wisudawan dengan memakai toga dan membawa bingkai foto putri tercintanya sebagai penghargaan atas upaya dan prestasi akademik putrinya selama menempuh pendidikan.

Penyerahan ijazah dan ucapan duka cita oleh Rektor dan didampingi Dekan Fakultas Hukum berjalan haru, diiringi tepuk tangan dari seluruh wisudawan.

Keren dikenang sebagai seorang perempuan yang dikenal luas sebagai seorang influencer, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, teman dan para pengikutnya. Di balik popularitasnya di media sosial, Keren ternyata seorang mahasiswi yang sangat baik.

Dirinya berhasil menyelesaikan studi Sarjana Hukumnya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Jakarta dalam waktu yang relatif singkat, yaitu tiga tahun. Selain itu, ia lulus dengan predikat cumlaude dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hampir sempurna, yaitu 3,95.