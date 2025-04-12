Yogyakarta Jadi Provinsi dengan Proporsi Tertinggi Lulusan S3 di Indonesia

Yogyakarta Menjadi Provinsi dengan Lulusan S3 Tertinggi di Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Yogyakarta membuktikan diri sebagai kota pelajar terdepan di Indonesia. Data tersebaru, daerah istimewa ini menjadi provinsi dengan lulusan S3 tertinggi di Indonesia.

Akses pendidikan berkualitas dan infrastruktur yang mendukung menjadi kunci utama keberhasilan ini.

Mengutip informasi dari Kominfodiy, data goodstate.id mengungkapkan bahwa 63% lulusan S3 di Indonesia berasal dari Pulau Jawa, dengan lima provinsi di Pulau Jawa mendominasi peringkat teratas.

Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 0,14%. Jakarta 0,07%, Jawa Barat 0,03% dan Jawa Timur 0,02% serta Sulawesi Selatan 0,03%.

Yogyakarta berhasil mencetak banyak lulusan S3 karena infrastruktur mumpuni, dan akses pendidikan tinggi yang lebih merata jadi kuncinya.

⠀

Program S3 bukan sekadar kuliah tingkat lanjut. Ini adalah proses panjang penuh riset, dedikasi, dan ketekunan. Tujuannya? Mencetak para ahli baik di dunia akademik, penelitian, maupun industri.

Berikut daftar provinsi dengan lulusan S3 tertinggi di Indonesia:

Jawa Barat 15.341 lulusan S3 (0,03%)

Jawa Timur 8.605 lulusan S3 (0,02%)

Jakarta 7.553 lulusan S3 (0,07%)

DIY 4.223 lulusan S3 (0,14%)

Sulawesi Selatan 4.022 lulusan S3 (0,03%)

Dengan 4.223 lulusan S3 atau 0,14% dari jumlah populasinya, DIY mencatat persentase tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia.

(Feby Novalius)