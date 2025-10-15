Disertasi Ahmad Sahroni Soal Pemberantasan Korupsi, Netizen Salfok: Penelitiannya Dimana?

JAKARTA - Ahmad Sahroni lulus kuliah jenjang tertinggi, yakni S3. Disertasi Ahmad Sahroni soal pemberantasan korupsi, bikin salfok netizen.

Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan. Jika di bulan Agustus ramai karena kata-kata yang menyinggung rakyat, kali ini di Oktober berhasil lulus melalui uji disertasi.

Sahroni kini meraih gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur. Setelah lulus, maka titel yang tersemat di namanya menjadi Ahmad Dr. H.Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom.

Adapun judul disertasi yang diperjuangkan Ahmad saroni adalah Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimun Remidium : Suatu Strategi Pengembalian Kerugian Uang Negara.

Namun, warganet menjadi salfok alias salah fokus dengan judulnya. Mayoritas mempertanyakan lokasi penelitiannya. Berikut ini seperti dikutip dari akun Unikinfold, Rabu (15/10/2025).

euforeo : Gampang bgt tinggal memahami diri sendiri ini mah wkwk

stevenfelim : Lokasi penelitian : tempat kerja saya, Waktu penelitian : variatif

n1sadist1 : Dimana anda melakukan penelitian? - teman sejawat, pak.

anggadpras96 : Kapan kuliahnya tiba2 udh S2

imnoorr_ :

Penelitian ❌ Pengalaman Pribadi ✅

apriliaramadhany : Jd Inget ijazah yg nilainya kebanyakan 6 itu wkwk

kudospersada : Emang Hukum boleh tidak linear ya S1-S3 nya...S1 Eko..S2 Kompu...S3 Hukum...????????????

Sementara itu, pada akun YouTube Universitas Borobudur juga ikut dikomentari meski tidak banyak.

@telorswipt : si sahronii awokwok

@PebriantiRini : WKWKWKWK

@sirarungasal3732: sangat membantu makasih Bang xD

Untuk diketahui, Sahroni menjadi sorotan publik setelah melontarkan pernyataan keras terhadap mereka yang menyerukan pembubaran DPR. Dalam pernyataan yang viral, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyebut mereka yang menghendaki pembubaran lembaga legislatif sebagai "orang paling tolol sedunia".