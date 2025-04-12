Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siap-Siap! Guru Honorer Dapat Bantuan Transfer, Langsung Masuk Rekening

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |00:36 WIB
Siap-Siap! Guru Honorer Dapat Bantuan Transfer, Langsung Masuk Rekening
Mendikdasmen Abdul Muti (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan memberikan bantuan transfer kepada guru non ASN atau honorer yang belum tersertifikasi. Ditargetkan bantuan ini bisa cair pada Mei 2025.

Penyaluran bantuan transfer ke guru honorer secara langsung ke rekening pribadi.

"Transfer langsung guru honorer dalam waktu dekat segera terealisasi," kata Mu'ti di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Mu'ti menambahkan, program bantuan transfer bagi guru honorer yang belum tersertifikasi akan dilaunching oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara, untuk  anggaran program tersebut sudah dikalkulasi, termasuk nominal yang disepakati juga sudah dihitung.

"Dihitung per Mei sampai Desember, nominal disepakati sudah dihitung, sudah ada," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/624/3136968/menag-XZkU_large.jpg
Tunjangan Insentif Guru Non ASN dan Madrasah Cair Juni 2025, Ini Besaran dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/624/3116307/band_sukatani-Gqc5_large.jpg
Vokalis Band Sukatani Novi Citra Ternyata Guru, Kini Dipecat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/624/3114844/mendikdasmen-QKzu_large.jpg
Data Tunggal Insentif Guru Dirumuskan, Kapan Cair?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/12/65/2454695/ini-persyaratan-guru-non-pns-jika-ingin-dapat-tunjangan-profesi-rp1-5-juta-bulan-SmanaTg1t3.jpg
Ini Persyaratan Guru Non-PNS jika Ingin Dapat Tunjangan Profesi Rp1,5 juta/bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/12/65/2454684/466-guru-di-jabar-bakal-terima-tunjangan-profesi-rp1-5-juta-bulan-n6xrjp3F3N.jpg
466 Guru di Jabar Bakal Terima Tunjangan Profesi Rp1,5 juta/bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/05/65/2339019/dpr-kezaliman-jika-guru-tak-masuk-formasi-cpns-Ga02wiRoc7.jpg
DPR: Kezaliman Jika Guru Tak Masuk Formasi CPNS
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement