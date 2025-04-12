Siap-Siap! Guru Honorer Dapat Bantuan Transfer, Langsung Masuk Rekening

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan memberikan bantuan transfer kepada guru non ASN atau honorer yang belum tersertifikasi. Ditargetkan bantuan ini bisa cair pada Mei 2025.

Penyaluran bantuan transfer ke guru honorer secara langsung ke rekening pribadi.

"Transfer langsung guru honorer dalam waktu dekat segera terealisasi," kata Mu'ti di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Mu'ti menambahkan, program bantuan transfer bagi guru honorer yang belum tersertifikasi akan dilaunching oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara, untuk anggaran program tersebut sudah dikalkulasi, termasuk nominal yang disepakati juga sudah dihitung.

"Dihitung per Mei sampai Desember, nominal disepakati sudah dihitung, sudah ada," katanya.