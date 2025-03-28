Ini Riwayat Pendidikan Ricky Kambuaya, Pemain Timnas Indonesia Ternyata Sarjana Lulusan Teknik Sipil

- Ini riwayat pendidikan Ricky Kambuaya, pemain Timnas Indonesia ternyata sarjana lulusan Teknik Sipil. (Foto: Okezone.com/PSSI)

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Ricky Kambuaya, pemain Timnas Indonesia ternyata sarjana lulusan Teknik Sipil. Ricky Kambuaya dikenal sebagai gelandang andalan Timnas Indonesia yang memiliki gaya permainan agresif dan kreatif.

Namun, di balik kesuksesannya di dunia sepak bola, ternyata Ricky juga memiliki latar belakang pendidikan yang membanggakan. Dirinya berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Teknik Sipil, menunjukkan bahwa tidak hanya berprestasi di lapangan hijau, tetapi juga di dunia akademis.

Perjalanan Pendidikan Ricky Kambuaya

Kuliah di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong

Ricky Kambuaya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, Papua Barat. Dia mengambil jurusan Teknik Sipil dan menyelesaikan studinya meskipun harus membagi waktu antara kuliah dan karier sepak bola.

Di tengah kesibukannya sebagai atlet, Ricky tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikannya, membuktikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritasnya.

Sempat Mengajukan Pengunduran Diri, tapi Kembali Melanjutkan

Pada semester genap tahun akademik 2016/2017, Ricky diketahui sempat mengajukan pengunduran diri dari kampus. Namun, keinginannya untuk menyelesaikan pendidikan akhirnya membuatnya kembali dan berhasil meraih gelar sarjana. Keputusan ini menjadi bukti semangat dan ketekunan Ricky dalam mengejar ilmu.