Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Pengurus Danantara, dari Lulusan UI hingga Harvard

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |07:27 WIB
Riwayat Pendidikan Pengurus Danantara, dari Lulusan UI hingga Harvard
Riwayat Pendidikan Pengurus Danantara, dari Lulusan UI hingga Harvard (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan sejumlah nama untuk mengisi kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengakui bahwa puluhan nama yang masuk dalam pengurus Danantara dipilih melalui proses yang panjang. 

Menurutnya, tak mudah menentukan sosok yang dinilai tepat untuk mengisi struktur organisasi Sovereign Wealth Fund tersebut. Sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, kepengurusan lengkap Danantara baru diumumkan kemarin.

"Ini sudah melalui suatu proses yang panjang. Saya ingat, Danantara diluncurkan tanggal 24, dan hari ini tanggal 24, tepat sebulan, untuk membentuk tim, yang ternyata berdasarkan meritokrasi, berdasarkan nama-nama yang baik, itu membutuhkan waktu," ujar Rosan saat konferensi pers di di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan.

Berikut riwayat pendidikan para pengurus BPI Danantara:

Universitas Padjadjaran (Unpad)

1. Robertus Bilitea Managing Director Legal
Master Hukum – Universitas Padjadjaran, Indonesia (2009)
Sarjana Hukum – Universitas Krisnadwipayana, Indonesia (1990)

Institut Teknologi Bandung (ITB) : 

1. Arief Budiman Managing Director
Finance
MBA in Finance – Wharton School of the University of Pennsylvania, AS (2002)
Sarjana Teknik Industri – Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1996)

Universitas Indonesia (UI) :  

1. Mohamad Al-Arief Managing Director
Global Relations and Governance
Master of Arts – The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, AS
Master of Science – Universitas Indonesia, Indonesia
Sarjana – Universitas Indonesia, Indonesia (dua gelar)

2. Rohan Hafas Managing Director
Stakeholders Management
Sarjana Manajemen – Universitas Indonesia, Indonesia (1987)

3. John Prasetio Komite Manajemen Risiko
Management Development – Harvard Business School, Amerika Serikat (1980)
Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia, Indonesia (1973)

4. Febriany Eddy Managing Director
Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, USA (2014)
Master of Business Administration, National University of Singapore, Singapore (2013)
Certified Public Accountant (CPA), Institute of Certified Public Accountant, Indonesia (2001)
Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Indonesia (1999)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191664/zhao-vny2_large.jpg
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191654/hellyana-gAMY_large.jpg
Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/65/3191476/martina-kBgC_large.jpg
Profil dan Pendidikan Martina Ayu Pratiwi, Atlet Tersukses Peraih 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/65/3190963/ni_wayan-h6e2_large.jpeg
Profil dan Pendidikan Ni Wayan Malana, Atlet Skateboard Bali Berparas Eropa yang Raih Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878/ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190859/dito-F6mJ_large.jpg
Riwayat Pendidikan Dito Ariotedjo, Mantan Menpora yang Resmi Digugat Cerai Istri
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement