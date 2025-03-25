Riwayat Pendidikan Pengurus Danantara, dari Lulusan UI hingga Harvard

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan sejumlah nama untuk mengisi kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengakui bahwa puluhan nama yang masuk dalam pengurus Danantara dipilih melalui proses yang panjang.

Menurutnya, tak mudah menentukan sosok yang dinilai tepat untuk mengisi struktur organisasi Sovereign Wealth Fund tersebut. Sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, kepengurusan lengkap Danantara baru diumumkan kemarin.

"Ini sudah melalui suatu proses yang panjang. Saya ingat, Danantara diluncurkan tanggal 24, dan hari ini tanggal 24, tepat sebulan, untuk membentuk tim, yang ternyata berdasarkan meritokrasi, berdasarkan nama-nama yang baik, itu membutuhkan waktu," ujar Rosan saat konferensi pers di di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan.

Berikut riwayat pendidikan para pengurus BPI Danantara:

Universitas Padjadjaran (Unpad)

1. Robertus Bilitea Managing Director Legal

Master Hukum – Universitas Padjadjaran, Indonesia (2009)

Sarjana Hukum – Universitas Krisnadwipayana, Indonesia (1990)

Institut Teknologi Bandung (ITB) :

1. Arief Budiman Managing Director

Finance

MBA in Finance – Wharton School of the University of Pennsylvania, AS (2002)

Sarjana Teknik Industri – Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1996)

Universitas Indonesia (UI) :

1. Mohamad Al-Arief Managing Director

Global Relations and Governance

Master of Arts – The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, AS

Master of Science – Universitas Indonesia, Indonesia

Sarjana – Universitas Indonesia, Indonesia (dua gelar)

2. Rohan Hafas Managing Director

Stakeholders Management

Sarjana Manajemen – Universitas Indonesia, Indonesia (1987)

3. John Prasetio Komite Manajemen Risiko

Management Development – Harvard Business School, Amerika Serikat (1980)

Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia, Indonesia (1973)

4. Febriany Eddy Managing Director

Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, USA (2014)

Master of Business Administration, National University of Singapore, Singapore (2013)

Certified Public Accountant (CPA), Institute of Certified Public Accountant, Indonesia (2001)

Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Indonesia (1999)