JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan sejumlah nama untuk mengisi kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengakui bahwa puluhan nama yang masuk dalam pengurus Danantara dipilih melalui proses yang panjang.
Menurutnya, tak mudah menentukan sosok yang dinilai tepat untuk mengisi struktur organisasi Sovereign Wealth Fund tersebut. Sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, kepengurusan lengkap Danantara baru diumumkan kemarin.
"Ini sudah melalui suatu proses yang panjang. Saya ingat, Danantara diluncurkan tanggal 24, dan hari ini tanggal 24, tepat sebulan, untuk membentuk tim, yang ternyata berdasarkan meritokrasi, berdasarkan nama-nama yang baik, itu membutuhkan waktu," ujar Rosan saat konferensi pers di di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan.
Berikut riwayat pendidikan para pengurus BPI Danantara:
1. Robertus Bilitea Managing Director Legal
Master Hukum – Universitas Padjadjaran, Indonesia (2009)
Sarjana Hukum – Universitas Krisnadwipayana, Indonesia (1990)
1. Arief Budiman Managing Director
Finance
MBA in Finance – Wharton School of the University of Pennsylvania, AS (2002)
Sarjana Teknik Industri – Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1996)
1. Mohamad Al-Arief Managing Director
Global Relations and Governance
Master of Arts – The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, AS
Master of Science – Universitas Indonesia, Indonesia
Sarjana – Universitas Indonesia, Indonesia (dua gelar)
2. Rohan Hafas Managing Director
Stakeholders Management
Sarjana Manajemen – Universitas Indonesia, Indonesia (1987)
3. John Prasetio Komite Manajemen Risiko
Management Development – Harvard Business School, Amerika Serikat (1980)
Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia, Indonesia (1973)
4. Febriany Eddy Managing Director
Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, USA (2014)
Master of Business Administration, National University of Singapore, Singapore (2013)
Certified Public Accountant (CPA), Institute of Certified Public Accountant, Indonesia (2001)
Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Indonesia (1999)