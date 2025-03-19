Soal UTBK SNBT 2025 Terdiri dari Apa Saja?

Soal UTBK SNBT 2025 Terdiri dari Apa Saja? (Foto: Okezone)

JAKARTA – Soal UTBK SNBT 2025 terdiri dari apa saja? Peserta SNBP yang belum berhasil lolos PTN impian dapat mengikuti pendaftaran UTBK SNBT 2025, simak penjelasan jenis materi dan subtes yang akan diujikan sebagai berikut.

Melansir dari laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, tes UTBK SNBT 2025 akan segera dilaksanakan pada 23 April hingga 3 Mei 2025. Terdapat dua jenis materi tes yang diujikan yaitu Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi.

Tiap tes memiliki subtes dan jenis materi berbeda yang akan diujikan. Berikut ini penjelasan lengkap soal UTBK SNBT 2025 terdiri dari apa saja.

Tes Potensi Skolastik (TPS)

Tes ini dibuat untuk menguji kemampuan nalar peserta agar memiliki kemampuan memahami dan berpikir dalam menempuh pendidikan tinggi.

TPS terbagi lagi dalam empat subtes berbeda, yaitu Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan dan Menulis, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Pengetahuan Kuantitatif.

1. Penalaran Umum

Total soal yang tersedia hanya sejumlah 10 soal, dan peserta diberi waktu 10 menit dalam mengerjakannya. Subtes ini berisi kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya dan kemampuan bernalar secara abstrak yang tidak berasal dari hasil pembelajaran sebelumnya.

2. Pengetahuan dan Pemahaman Umum

Total soal yang disajikan sejumlah 20 soal dengan waktu pengerjaan selama 15 menit. Subtes ini mengujikan pengetahuan tentang bahasa, informasi, dan konsep khusus yang berbasis verbal maupun kebahasaan.

3. Pemahaman Bacaan dan Menulis

Total 20 soal yang disajikan dalam waktu pengerjaan 25 menit. Subtes ini menyajikan soal seperti memahami bacaan dan wacana yang tertulis dalam suatu cerita. Subtes ini menekankan pada pemahaman bacaan dan menulis sebagai pengetahuan dasar dalam membaca.

4. Pengetahuan Kuantitatif

Total soal yang diberikan sebanyak 20 dengan waktu pengerjaan 20 menit. Subtes ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perhitungan matematika, pemecahan masalah matematika, dan pengetahuan umum matematika.