JAKARTA – Sisa satu hari lagi, hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akan diumumkan. Jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN) ini akan dipublikasikan pada 18 Maret 2025 pukul 15.00 WIB.

Siswa yang ingin mengecek hasil kelulusan dapat mengakses pengumuman melalui laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di https://pengumuman-snbp.snpmb.id.

Selain itu, tim SNPMB juga menyediakan beberapa laman mirror yang dapat digunakan sebagai alternatif jika situs utama mengalami kendala. Laman mirror ini merupakan salinan dari situs resmi yang memiliki URL berbeda tetapi tetap menampilkan informasi yang sama.

Keberadaan laman mirror bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung yang dapat menyebabkan server utama menjadi lambat atau bahkan error saat pengumuman berlangsung.

Pada SNBP 2025, sebanyak 185.000 siswa dipastikan lolos seleksi dari total 800.000 pendaftar. Dengan banyaknya peserta yang menunggu hasil, akses ke laman utama maupun mirror sangat penting agar informasi dapat diperoleh tanpa hambatan.

Berikut adalah 44 Link Mirror dan Cara Cek Hasil SNBP 2025