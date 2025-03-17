Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 44 Link Mirror dan Cara Cek Hasil SNBP 2025

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |21:14 WIB
Ini 44 Link Mirror dan Cara Cek Hasil SNBP 2025
Cara Cek Hasil SNBP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sisa satu hari lagi, hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akan diumumkan. Jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN) ini akan dipublikasikan pada 18 Maret 2025 pukul 15.00 WIB.

Siswa yang ingin mengecek hasil kelulusan dapat mengakses pengumuman melalui laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di https://pengumuman-snbp.snpmb.id.

Selain itu, tim SNPMB juga menyediakan beberapa laman mirror yang dapat digunakan sebagai alternatif jika situs utama mengalami kendala. Laman mirror ini merupakan salinan dari situs resmi yang memiliki URL berbeda tetapi tetap menampilkan informasi yang sama.

Keberadaan laman mirror bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung yang dapat menyebabkan server utama menjadi lambat atau bahkan error saat pengumuman berlangsung.

Pada SNBP 2025, sebanyak 185.000 siswa dipastikan lolos seleksi dari total 800.000 pendaftar. Dengan banyaknya peserta yang menunggu hasil, akses ke laman utama maupun mirror sangat penting agar informasi dapat diperoleh tanpa hambatan.

Berikut adalah 44 Link Mirror dan Cara Cek Hasil SNBP 2025

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174605/snbp-3B6g_large.jpg
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171167/snbp-bv6M_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/65/3129538/snbp_2025-xb9U_large.jpg
Apakah UTBK SNBT 2025 Memakai Sistem IRT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/65/3128261/snbt_2025-TOSz_large.jpeg
Yuk Ikut Tryout Online SNBT 2025 Gratis di Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/65/3127834/snbt_2025-tQXS_large.jpg
8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement