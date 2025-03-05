Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Benar Burung Gereja Tak Boleh Dipelihara? Ini Penjelasannya

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |12:24 WIB
Apakah Benar Burung Gereja Tak Boleh Dipelihara? Ini Penjelasannya
Apakah Benar Burung Gereja Tak Boleh Dipelihara? Ini Penjelasannya (Foto: Wikia)
A
A
A

JAKARTA - Burung gereja merupakan jenis burung pipit kecil yang berasal dari keluarga Passeridae dengan sebutan lainnya adalah burung pingai. 

Meski mereka sering berterbangan di langit pedesaan maupun perkotaan, terdapat beberapa alasan yang menguatkan bahwa burung gereja tak boleh dipelihara. Berikut alasannya. 

1. Risiko Penularan Penyakit

Burung gereja yang dipelihara dengan jumlah banyak, seperti di tempat hiburan dan kompetisi burung, terdapat risiko penularan penyakit. Pasalnya, burung gereja ini sering memakan berbagai jenis makanan, bahkan sisa-sisa makanan manusia.

Hal tersebut tentu sangat rentan menularkan penyakit kepada manusia. Salah satu penyakitnya, yakni salmonellosis yang ditularkan melalui kontak langsung dengan kotoran burung gereja.

2. Gangguan pada Kehidupan Manusia

Selain rentan menularkan penyakit, tentu saja kotoran burung gereja dapat menjadi gangguan pada kehidupan manusia. Kotoran tersebut mengandung zat berbahaya, yaitu amonia yang akan berdampak pada kesehatan manusia.

Tak hanya dari kotorannya saja, cakar burung gereja juga dapat menjadi gangguan karena mereka mencakar dan merusak properti rumah.

3. Stres dan Masalah Kesehatan

Burung gereja termasuk hewan yang terbiasa dengan kehidupan liar. Oleh karena itu, apabila mereka disimpan di dalam kandang atau sangkar akan membuat mereka menjadi stres.

Jika mereka sudah stres, hal tersebut akan berkelanjutan mengganggu kesehatan mereka, seperti masalah pernapasan, gangguan pencernaan, dan kehilangan bulu. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Burung Gereja Burung Penelitian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183927/kampus-tZhi_large.jpg
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement