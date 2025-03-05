Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Jurusan UI dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025

Nabillah Syidah , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |06:39 WIB
Daftar Jurusan UI dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025
Daftar Jurusan UI dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025
A
A
A

JAKARTA - Daftar jurusan UI dengan daya saing terendah sebagai referensi SNBT 2025. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 menjadi salah satu jalur masuk bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Universitas Indonesia (UI). Jika ingin memperbesar peluang masuk UI lewat SNBT 2025, bisa mempertimbangkan jurusan-jurusan dengan daya saing rendah  sebagai strategi yang tepat.
UI menawarkan 79 program studi untuk jenjang D3, D4, dan S1 melalui jalur ini. Pendaftaran SNBT 2025 akan dibuka pada 18 Maret 2025.
Jalur SNBT 2025 dapat diikuti oleh siswa yang tidak lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), siswa gap year, serta lulusan paket C yang telah memenuhi syarat. Sebelum mendaftar, calon peserta wajib melakukan registrasi akun SNPMB di laman resmi snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.

1. Ketatnya Persaingan di UI dalam SNBT 2025

UI dikenal memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Beberapa jurusan favorit seperti Ilmu Hukum dan Kedokteran memiliki rasio keketatan yang sangat ketat.
Sebagai contoh:
Ilmu Hukum: Daya tampung 2025 sebanyak 171 kursi, sementara peminat tahun 2024 mencapai 3.883 orang. Artinya, satu kursi diperebutkan oleh 22 orang.
Pendidikan Kedokteran: Daya tampung 2025 hanya 90 kursi, dengan jumlah peminat tahun lalu mencapai 3.275 orang. Sehingga, satu kursi diperebutkan oleh 36 orang.
Namun, bagi calon mahasiswa yang ingin memperbesar peluang masuk UI, ada beberapa jurusan dengan tingkat persaingan yang lebih rendah.

2. Daftar Jurusan 

Daftar Jurusan dengan Tingkat Persaingan Terendah di UI (SNBT 2025)
Berikut adalah daftar 10 jurusan di UI yang memiliki daya saing lebih rendah berdasarkan jumlah peminat dan daya tampung tahun sebelumnya:

- Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 
Daya tampung: 24 
Peminat 2024: 156 
Rasio: 6.50

- Sastra Rusia 
Daya tampung: 24 
Peminat 2024: 164 
Rasio: 6.83

- Fisika 
Daya tampung: 42 
Peminat 2024: 225 
Rasio: 5.36
Sastra Perancis 
Daya tampung: 17 
Peminat 2024: 221 
Rasio: 13.00

- Sastra Cina 
Daya tampung: 24
Peminat 2024: 350 
Rasio: 14.58

- Sastra Jerman 
Daya tampung: 17 
Peminat 2024: 247 
Rasio: 14.53

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement