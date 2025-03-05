Daftar Jurusan UI dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025

JAKARTA - Daftar jurusan UI dengan daya saing terendah sebagai referensi SNBT 2025. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 menjadi salah satu jalur masuk bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Universitas Indonesia (UI). Jika ingin memperbesar peluang masuk UI lewat SNBT 2025, bisa mempertimbangkan jurusan-jurusan dengan daya saing rendah sebagai strategi yang tepat.

UI menawarkan 79 program studi untuk jenjang D3, D4, dan S1 melalui jalur ini. Pendaftaran SNBT 2025 akan dibuka pada 18 Maret 2025.

Jalur SNBT 2025 dapat diikuti oleh siswa yang tidak lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), siswa gap year, serta lulusan paket C yang telah memenuhi syarat. Sebelum mendaftar, calon peserta wajib melakukan registrasi akun SNPMB di laman resmi snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.

1. Ketatnya Persaingan di UI dalam SNBT 2025

UI dikenal memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Beberapa jurusan favorit seperti Ilmu Hukum dan Kedokteran memiliki rasio keketatan yang sangat ketat.

Sebagai contoh:

Ilmu Hukum: Daya tampung 2025 sebanyak 171 kursi, sementara peminat tahun 2024 mencapai 3.883 orang. Artinya, satu kursi diperebutkan oleh 22 orang.

Pendidikan Kedokteran: Daya tampung 2025 hanya 90 kursi, dengan jumlah peminat tahun lalu mencapai 3.275 orang. Sehingga, satu kursi diperebutkan oleh 36 orang.

Namun, bagi calon mahasiswa yang ingin memperbesar peluang masuk UI, ada beberapa jurusan dengan tingkat persaingan yang lebih rendah.

2. Daftar Jurusan

Daftar Jurusan dengan Tingkat Persaingan Terendah di UI (SNBT 2025)

Berikut adalah daftar 10 jurusan di UI yang memiliki daya saing lebih rendah berdasarkan jumlah peminat dan daya tampung tahun sebelumnya:

- Sastra Daerah untuk Sastra Jawa

Daya tampung: 24

Peminat 2024: 156

Rasio: 6.50

- Sastra Rusia

Daya tampung: 24

Peminat 2024: 164

Rasio: 6.83

- Fisika

Daya tampung: 42

Peminat 2024: 225

Rasio: 5.36

Sastra Perancis

Daya tampung: 17

Peminat 2024: 221

Rasio: 13.00

- Sastra Cina

Daya tampung: 24

Peminat 2024: 350

Rasio: 14.58

- Sastra Jerman

Daya tampung: 17

Peminat 2024: 247

Rasio: 14.53