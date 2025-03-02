Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pegiat Hukum dan HAM Al Araf Usulkan Pendekatan Human Security sebagai Resolusi Konflik Papua

Yaomi Suhayatmi , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |16:05 WIB
Pegiat Hukum dan HAM Al Araf Usulkan Pendekatan Human Security sebagai Resolusi Konflik Papua
Pegiat Hukum dan HAM Al Araf Usulkan Solusi Selesaikan Masalah di Papua. (Foto: Okezone.com/Inews Media Group)
A
A
A

MALANG – Konflik dan kekerasan di Papua menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga hari ini. Centra Initiative bersama Universitas Brawijaya, Sasakawa Peace Foundation, PBHI, ELSAM, dan Imparsial pun menggelar simposium internasional untuk mencari solusi menyelesaikan masalah kekerasan dan konflik tersebut. 

Dalam Simposium Internasional bertema "Global Human Security and Conflict Resolution in Southeast Asia: Reflection and Strategy Development for Papuan Conflict", Al Araf salah satu narasumber sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, menawarkan solusi baru pendekatan human security (keamanan manusia).

Pendekatan konsep human security tersebut karena pendekatan keamanan negara (state security) yang selama dijalankan pemerintah terbukti gagal menyelesaikan akar masalah. 

“Bagian dari kritik karena kita sayang dengan Papua, kita harus stop kekerasan di Papua, Papua adalah bagian dari Indonesia karena kita peduli dengan kemanusiaan, maka kita harus stop perspektif keamanan negara tadi dalam penyelesaian konflik Papua tetapi kita harus melakukan pendekatan keamanan manusia,” tuturnya, Minggu (2/3/2025). 

Pegiat hukum dan HAM yang dikenal vokal menyuarakan tentang penegakan Hukum dan HAM di Indonesia tersebut menyoroti tentang konflik Papua telah berlangsung sejak integrasi wilayah tersebut melalui PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1969. Meski pemerintah telah mencoba berbagai pendekatan, mulai dari keamanan, politik, hingga ekonomi, namun kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perdamaian Papua
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185926//prajurit_tni-82s6_large.jpg
TNI Siapkan Jenderal Bintang Tiga untuk Pimpin Pasukan Perdamaian di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185060//anggota_komite_eksekutif_percepatan_pembangunan_papua_billy_mambrasar-q73d_large.jpg
Billy Mambrasar Dorong Menkop Perluas Akses Koperasi bagi Anak Muda Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184942//kkb-Ah13_large.jpg
Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177795//presiden_prabowo_dan_wakil_presiden_gibran-yEz3_large.jpg
Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Sentuh Masyarakat Papua hingga ke Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176318//presiden_prabowo_subianto-8rz4_large.jpeg
Prabowo Minta Tim Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Segera Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175347//prabowo-Q71G_large.jpg
Velix Wanggai Ditunjuk Jadi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement