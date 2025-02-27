Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jadwal Libur Sekolah Awal Ramadhan 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |07:10 WIB
Jadwal Libur Sekolah Awal Ramadhan 2025
Jadwal Libur Sekolah Awal Ramadhan 2025. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar mulai hari ini di masa awal Ramadhan 2025. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur jadwal libur dan kegiatan pembelajaran selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. SEB ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri. 

1. Libur Sekolah Dimulai

Para siswa mulai libur awal Ramadhan selama tujuh hari. Dimulai hari ini, Kamis 27 Februari 2025 sampai Rabu 5 Maret 2025. 

Selama periode ini, siswa dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran mandiri di rumah atau lingkungan sekitar sesuai dengan penugasan dari sekolah atau madrasah. 

2. Tujuan Libur Awal Puasa

Tujuannya adalah memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar selama Ramadhan.

Selain itu, siswa yang beragama Islam didorong untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan aktivitas lain yang dapat meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. 

Sementara itu, siswa non-Muslim dianjurkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

3. Kalender Sekolah

- Kamis, 27 Februari 2025: Libur/Pembelajaran Mandiri
- Jumat, 28 Februari 2025: Libur/Pembelajaran Mandiri
- Sabtu, 1 Maret 2025: Libur Akhir Pekan
- Minggu, 2 Maret 2025: Libur Akhir Pekan
- Senin, 3 Maret 2025: Libur/Pembelajaran Mandiri

 

Libur Lebaran
