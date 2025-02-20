Adu Riwayat Pendidikan Agnez Mo dengan Ahmad Dhani, Saling Sindir Soal Royalti

JAKARTA - Adu riwayat pendidikan Ahmad Dhani dengan Agnez Mo yang sedang hangat dalam kasus royalti menarik disimak. Agnez Mo dinyatakan melanggar UU Hak Cipta berdasarkan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2025.

Sosoknya kemudian harus membayar denda senilai Rp1,5 miliar kepada Ari Bias. Salah satu musisi yang begitu vokal mendukung royalti Ari Bias adalah Ahmad Dhani. Melalui beberapa postingan di media sosialnya, ia berulang kali melemparkan sindiran kepada Agnez Mo dan kubunya yang tak terima dengan putusan hakim.

Dilaporkan dari berbagai sumber pada Kamis (20/2/2025), Okezone telah merangkum adu riwayat pendidikan Ahmad Dhani dengan Agnez Mo, sebagai berikut.

Riwayat Pendidikan Agnez Mo

Agnes Monica Muljoto lahir di Jakarta 1 Juli 1986. Rekam pendidikan Agnez Mo dimulai dari SD Tarakanita di Jakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikan SMP sekaligus SMA di Sekolah Pelita Harapan Lippo Karawaci. Tak banyak yang tahu, Agnez sempat terjun ke dunia hukum selama kuliah. Agnez mengambil Jurusan Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Sayangnya, pendidikannya tersebut bernasib mangkrak. Pelantun lagu Dengarlah Matahariku ini lebih memilih berhenti demi karier. Meski mundur dari kampus tersebut, Agnez Mo tetap tak menyerah dengan pendidikannya. Setelah go internasional pada tahun 2009, Agnez Mo kembali mengejar gelar pendidikan di Oregon State University (OSU), Amerika Serikat.