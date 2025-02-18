Riwayat Pendidikan Cristiano Ronaldo, Ternyata Hanya Lulusan Kelas 6 SD Hingga Pernah Lempar Kursi ke Guru

JAKARTA - Riwayat pendidikan Cristiano Ronaldo yang ternyata hanya lulusan kelas 6 SD dan pernah lempar kursi ke guru. Cristiano Ronaldo adalah salah satu legenda sepak bola terbaik di dunia yang dikenal juga sebagai CR7.

Ternyata sejak kecil Cristiano Ronaldo tidak tertarik dengan hal lain selain sepak bola. Minatnya terhadap olahraga banyak diremehkan orang lain sehingga ia pernah melempar kursi ke arah gurunya.

1. Sosok Cristiano Ronaldo

Atlet sepak bola terbaik di dunia ini memiliki nama panjang Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Ayahnya memberi nama Cristiano Ronaldo karena ia sangat mengidolai mantan presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan. Ronaldo lahir saat Reagan masih menjabat pada tanggal 5 Februari 1985 di rumah sakit The Cruz De Carvalho Funchal, Madeira, Portugal. Anak dari pasangan Maria Dolores Dos Santos Aveiro dan Jose Dinis Aveiro dan juga anak terakhir dari 4 bersaudara.

2. Keluarga Cristiano Ronaldo

Ia lahir bukan dari keluarga berada atau keluarga kalangan atas, Ibunya, Dolores bahkan pernah berniat untuk menggugurkan Ronaldo saat di dalam kandungan karena merasa akan menambah beban keluarga. Setelah lahir, ayahnya meminta kapten dari klub bola amatir di Portugal, CF Andorinha untuk menjadi ayah baptis anaknya.

Ayahnya, Dinis bekerja sebagai petugas taman di balai kota sebelum meninggal pada tahun 2005 karena terlalu sering mengonsumsi alkohol. Dan ibunya yang bekerja sebagai juru masak berhasil sembuh dari kanker payudara yang menyerangnya dua tahun setelah kematian suaminya.

3. Pendidikan Cristiano Ronaldo

Ronaldo sangat bersemangat pada minatnya yaitu sepak bola sejak kecil. Ayahnya yang mendukung minatnya langsung mendaftarkan Ronaldo ke sekolah sepak bola yang dulunya merupakan tempatnya bekerja sambilan sebagai kitman, footbal school tersebut bernama Andorinha di Fuchai. Ia mulaii aktif bermain untuk tim tersebut sejak berusia 8 tahun.

Perjalanan pendidikan Ronaldo dimulai di Escola Basico e Secundaria Goncalves Zarco. Namun, pada usia 14 tahun Ronaldo dikeluarkan dari sekolah karena melempar kursi ke arah guru yang mengejek cita-citanya menjadi atlet sepak bola. Setelah itu CR7 tidak melanjutkan pendidikan dan justru semakin ingin fokus meraih impiannya lalu membuktikan kesuksesannya di bidang tersebut.

"Saya membayar orang-orang pintar untuk mengurusi masalah hukum karena saya tidak cukup pintar. Saya hanya sampai kelas 6 Sekolah Dasar," ucap Ronaldo dalam video rekaman.

Pernyataan itu diambil pada 31 Juli 2017 saat ia masuk sidang pengadilan terkait tuduhan tidak membayar pajak dengan total 14,7 juta euro atau setara dengan Rp232 miliar sejak 2011 sampai 2014.

Terlepas dari kemalasannya di bidang pendidikan, ia mampu mewujudkan mimpi dan cita-cita yang dulunya diejek banyak orang. Kini ia berhasil membuktikan bahwa sekarang sudah menjadi tokoh dunia yang disegani banyak penggemar di bidang yang ia minati sejak kecil yaitu sepak bola.

