HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Beasiswa Dalam dan Luar Negeri yang Dibuka Februari 2025 

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |18:41 WIB
Daftar Beasiswa Dalam dan Luar Negeri yang Dibuka Februari 2025 
Daftar Beasiswa Dalam dan Luar Negeri yang Dibuka Februari 2025  (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar beasiswa dalam dan luar negeri yang dibuka dan ditutup pada Februari 2025 cukup banyak. Ini yang akan menjadi peluang bagi siswa dan calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Berbagai lembaga dan pemerintah negara-negara mitra membuka pendaftaran beasiswa untuk program S1, S2, dan S3, bahkan tersedia untuk SMA/SMK. Hal ini memberikan kesempatan besar untuk siswa dan mahasiswa mendapatkan pendidikan berkualitas.

Bagi kamu yang sedang mencari kesempatan beasiswa, berikut adalah daftar beasiswa dalam dan luar negeri yang dibuka pada Februari 2025 yang dirangkum oleh Okezone yang dikutip dari berbagai sumber:

1. Daftar Beasiswa Dalam Negeri yang Sedang Dibuka Pada Februari 2025

- LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) 

LPDP menyediakan berbagai program beasiswa, seperti beasiswa reguler, parsial, prasejahtera, untuk penyandang disabilitas, daerah afirmasi, putra-putri Papua, hingga PNS/TNI/Polri. Pendaftaran beasiswa dibuka dari 17 Januari hingga 17 Februari 2025, dengan perkuliahan dimulai paling cepat Juli 2025. Untuk beasiswa S2, peserta harus sudah menyelesaikan D4/S1, dan bagi yang sudah menyelesaikan studi magister tidak dapat mendaftar untuk jenjang yang sama.

- Beasiswa Pertamina Sobat Bumi dibuka maksimal pada Februari 2025

