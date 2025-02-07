Perpusnas Pangkas Jam Operasional Mulai 10 Februari Imbas Efisiensi Anggaran

JAKARTA – Efisiensi anggaran negara terhadap Kementerian/Lembaga yang saat ini sedang dilakukan semakin terasa dampaknya. Akibat kebijakan tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) harus melakukan penyesuaian terhadap jam operasionalnya.

1. Penyesuaian Jam Operasional Dimulai 10 Februari

Berdasarkan informasi yang dikutip dari akun instagram resmi Perpusnas @Perpusnas.go.id disebutkan bahwa penyesuaian jam operasional tersebut berlaku mulai Senin, 10 Februari 2025. Langkah tersebut merupakan sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan efisiensi anggaran negara terhadap Kementerian/Lembaga.

Adapun penyesuaian jam operasional Perpusnas sebagai berikut:

- Senin-Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB,

- Jumat pukul 08.00 – 16.30 WIB,