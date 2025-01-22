Ini Riwayat Pendidikan Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Widiyanti Putri Wardhana, menteri terkaya di Kabinet Prabowo. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Menteri Pariwisata ini memiliki total harta senilai Rp5,4 triliun.

Widiyanti merupakan putri dari Wiwoho Basuki Tjokronegoro, Direktur Utama TLDN sekaligus mantan Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY). Ibunya, Kartika Basuki, adalah seorang pelukis sekaligus mantan sprinter nasional pada era 1960-an.

Dia menikah dengan Wishnu Wardhana yang juga seorang pengusaha terkemuka dengan jabatan sebagai Presiden Direktur Teladan Resources, perusahaan yang menjadi induk dari berbagai usaha di sektor agribisnis, energi, dan properti.

Riwayat Pendidikan Widiyanti

Wanita yang akrab disapa Widi diketahui sempat berkuliah di luar negeri. Ia meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Pepperdine University sendiri dikenal sebagai perguruan tinggi swasta yang cukup prestisius. Kampus ini memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan universitas-universitas ternama di dunia.Setelah menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat, Widiyanti kembali ke Indonesia dan memulai karirnya di dunia bisnis.