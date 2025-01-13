Riwayat Pendidikan Raline Shah yang Jadi Staf Khusus Komdigi, Ternyata Lulusan Kampus Terbaik di Singapura

Riwayat Pendidikan Raline Shah yang Jadi Staf Khusus Komdigi, Ternyata Lulusan Kampus Terbaik di Singapura (Foto: Instagram)

JAKARTA - Riwayat pendidikan Raline Shah yang resmi dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada hari ini.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan tiga alasannya memilih Raline Shah sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital di Kemkomdigi.

1. Tiga Alasan Raline Shah Jadi Staf Khusus

Alasan pertama, Meutya memilih Raline Shah sebagai stafsus adalah karena imejnya sebagai pekerja seni dengan wawasan luas dan pengaruh yang kuat sebagai public figure.Wawasan tersebut, menurut sang menteri, diharapkan mampu berkontribusi dalam menghadirkan berbagai ide untuk kementerian yang dipimpinnya.

Alasan kedua, pemilihan Raline Shah sebagai stafsus, menurut Meutya Hafid, merupakan upayanya menambah porsi dan peran perempuan di kementerian yang dipimpinnya.

Alasan ketiga, Meutya Hafid juga menilai Raline Shah memiliki jaringan global yang sangat baik. Hal itu akan berguna untuk kemitraan strategis kementerian secara global.

"Sebagaimana kita tahu, relasi Raline di mancanegara juga kuat. Karena itu, salah satu tugas beliau nanti adalah memberikan edukasi digital," katanya, Senin (13/1/2025).

2. Riwayat Pendidikan Raline Shah

Usai dilantiknya Raline Shah sebagai Staf Khusus Komdigi, menarik untuk diketahui mengenai riwayat pendidikan pemain flim 5 CM tersebut.

Raline Shah dikenal sebagai salah satu selebritas Indonesia yang memiliki prestasi akademik yang luar biasa.

Raline menghabiskan masa kecilnya di Jakarta dan Medan, sebelum pindah ke Johor Bahru, Malaysia pada 1998. Dia bersekolah di Kolej Tuanku Ja'afar, Malaysia.

Selama bersekolah di Negeri Jiran, Raline sempat menyutradarai drama sekolah serta berakting dalam tiga musikal dan berbagai kegiatan teater.

Setelah lulus bersekolah, Raline melanjutkan pendidikan tinggi di National University of Singapore (NUS). Dia memperoleh gelar sarjana dari National University of Singapore (NUS) pada 2007, salah satu universitas paling terkemuka di Asia.

Di National University of Singapore (NUS), Raline mengambil jurusan Ilmu Politik dan Komunikasi, yang memberikan dasar yang kuat untuk pemahamannya tentang berbagai masalah di seluruh dunia dan di regional.

Universitas tempat raline menjalankan pendidikan jenjang S1 di National University of Singapore (NUS) memiliki kurikulum yang ketat yang berpusat pada pengembangan intelektual, yang membuat lulusannya diakui secara internasional.