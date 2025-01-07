Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

15 Contoh Teks Berita Singkat Lengkap dengan Unsur 5W + 1H

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |07:10 WIB
15 Contoh Teks Berita Singkat Lengkap dengan Unsur 5W + 1H
15 contoh teks berita singkat lengkap dengan unsur 5W + 1H. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 15 contoh teks berita singkat lengkap dengan unsur 5W + 1H. Simak contoh beritanya untuk memahami unsur 5W + 1H dalam berita. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai peristiwa terkini.  

Penulisan teks berita harus mencakup unsur 5W+1H, karena unsur ini penting untuk menyampaikan informasi secara lengkap. Dengan memenuhi syarat tersebut, teks berita dapat memberikan gambaran yang jelas dan informatif kepada pembacanya.

Contoh-contoh teks berita singkat dapat membantu memahami jenis teks yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah 15 contoh teks berita singkat lengkap dengan unsur 5W + 1H yang dilansir dari berbagai sumber: 

1. Kebakaran di Cipete Utara, Dua Rumah Hangus Terbakar

Jakarta Selatan - Dua rumah di Cipete Utara terbakar hebat pada Sabtu (15/3/2014) sore. Kebakaran ini sempat menyebabkan kemacetan di kawasan sekitar lokasi kejadian.  

Kebakaran terjadi sekitar pukul 17.35 WIB di kawasan perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara. Menurut petugas Pemadam Kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi, api bermula dari rumah di Jalan Haji Jian nomor 2B. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dari berbagai arah. Upaya tersebut sempat menyebabkan kemacetan di kawasan Cipete, Fatmawati, dan sekitarnya.  

"Api berhasil dipadamkan, dan saat ini sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini," kata Dendi. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas.  

2. Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Serpong 

Tangerang Selatan - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Rawa Buntu, Serpong, pada Rabu (30/8/2023) pagi. Seorang pengendara motor, OH (30), tewas di lokasi kejadian setelah terlindas dump truk.  

Kasubsi Penmas Polres Tangerang Selatan, Ipda Bayu, menjelaskan kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 05.30 WIB. "Korban terjatuh saat berusaha menghindari lubang besar di sisi kiri jalan. Saat itulah, roda tengah dump truk melindas korban," ungkap Bayu.  

Korban, seorang guru, langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang. Sementara itu, truk beserta sopirnya sudah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Bayu menegaskan bahwa kasus ini masih dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polres Tangsel.  

3. Letusan Gunung Semeru, Ribuan Warga Mengungsi 

Lumajang - Sebanyak 3.697 warga terpaksa mengungsi akibat letusan Gunung Semeru yang terjadi beberapa hari lalu. Hingga Selasa (7/12), penanganan darurat terus dilakukan untuk membantu warga terdampak.  

Menurut Posko Tanggap Darurat Bencana, jumlah pengungsi terbesar berada di Kabupaten Lumajang dengan sebaran titik di beberapa kecamatan, termasuk Pronojiwo, Candipuro, dan Pasirian. "Erupsi ini juga mengakibatkan 34 korban meninggal dunia, 17 hilang, dan 56 lainnya luka-luka," ujar juru bicara posko.  

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak pada hari keempat pasca-erupsi. Presiden bertemu warga pengungsi, menyerahkan bantuan, dan meminta masyarakat mematuhi rekomendasi PVMBG terkait aktivitas vulkanik Gunung Semeru.  

 

